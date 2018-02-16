Денис Спицов принес россиянам еще одну бронзу в лыжах

После бронзового лыжного спринта у мужчин и женщин коллекция олимпийских наград пополнилась еще одной: Денис Спицов завоевал третье место на 15 километрах свободным стилем.
Спицов медленно запрягал, но быстро поехал: стартовав после фаворита этой дистании, швейцарца Дарио Колоньи, россиянин держался половину трассы в тени, занимая места ближе к концу первой десятки. Однако финишный отрезок Спицов провел блестяще. Улучшая на контрольных отметках свое время, Денис приехал с опережением в 20 секунд перед финишировавшими до него гонщиками. Однако первое место он удержать не сумел - сначала Симон Крюгер оттеснил россиянина на вторую строку протокола, а буквально через пару минут Колонья отодвинул вниз по протоколу уже и самого Крюгера в компании со Спицовым .
Спицова скинуть с бронзового места мог норвежец Мартин Сундбю, но проиграл россиянину в итоге менее двух секунд. Морис Манифика из Франции также угрожал времени Спицова, но на финише сил и темпа французу не хватило: он - пятый.
Андрей Мельниченко и Андрей Ларков из сборной ОАР заняли 14-е и 20-е места. Лучший из наших лыжников - Карел Таммъярв, занявший 22-е место. Андреас Веэрпалу и Райдо Рянкель расположились в начале шестого десятка.