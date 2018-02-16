Амерканцы захватили лидерство в группе В

Американцы обе свои шайбы забросили в численном большинстве: сначала первая спецбригада США усилиями студента университета Гарварда Райана Донато открыла счет (ассистировал Донато еще один студент из Денвера Той Терри), но уже через 25 секунд словаки сравняли счет - Андрей Кудрна из пражской "Спарты" с передач Михала Чайковского и Томаша Суровы восстановили равновесие.

В третьем периоде словаков сгубило глупейшее удаление: неразбериха со сменами составов привела к тому, что на площадке оказалось сразу шесть игроков сборной Словакии. Реализовал оплошность словаков снова Райан Донато, которому помогали Марк Аркобелло из швейцарского "Берна" и Рэй Бурк, записавший вторую передачу в матче на свой счет.

Теперь американцам предстоит игра со сборной России. Встреча состоится завтра, 17 февраля. Вратарь сборной США и хельсинкского "Йокерита" Райан Запольски в интервью championat.com сказал, что никакого особого настроя у США на россиян не будет: "В первом периоде пропустил необязательный гол, но потом пришёл в себя. С каждым матчем чувствую себя более комфортно. С каждой встречей мы всё больше узнаем друг друга с партнёрами. У нас был очень хороший третий период, сборная США вообще движется в правильном направлении.