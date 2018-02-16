Шипачев выведен из состава, Мозякин усажен в запас

Сборная России проведет сегодня матч против команды Словении, который станет для россиян решающим.
После победы американцев над словаками американцы набрали 4 очка в двух матчах и лидируют в группе В. Сборной ОАР нужно побеждать словенцев и американцев завтра, в субботу, 17 февраля, чтобы обеспечить прямой выход в 1/4 финала.
Тренерский штаб россиян произвел перемены в составе. Не заявлен на матч Вадим Шипачев из СКА Санкт-Петербург, а дебютирует Илья Каблуков. Сергей Мозякин выведен из первого звена и начнет игру на скамейке запасных 13-м форвардом.
Состав россиян на игру со Словенией:
Вратари Кошечкин (Сорокин);
Защитники:
Гавриков – Войнов,
Нестеров – Киселевич,
Зубарев – Зуб,
Яковлев;
Нападающие
Ковальчук — Андронов — Калинин,
Гусев — Дацюк – Капризов,
Широков — Прохоркин — Барабанов,
Телегин — Каблуков – Григоренко, Мозякин.