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Шипачев выведен из состава, Мозякин усажен в запас

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Сергей Мозякин

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Сборная России проведет сегодня матч против команды Словении, который станет для россиян решающим.

После победы американцев над словаками американцы набрали 4 очка в двух матчах и лидируют в группе В. Сборной ОАР нужно побеждать словенцев и американцев завтра, в субботу, 17 февраля, чтобы обеспечить прямой выход в 1/4 финала.

Тренерский штаб россиян произвел перемены в составе. Не заявлен на матч Вадим Шипачев из СКА Санкт-Петербург, а дебютирует Илья Каблуков. Сергей Мозякин выведен из первого звена и начнет игру на скамейке запасных 13-м форвардом.

Состав россиян на игру со Словенией:

Вратари Кошечкин (Сорокин);

Защитники:

Гавриков – Войнов,

Нестеров – Киселевич,

Зубарев – Зуб,

Яковлев;

Нападающие

Ковальчук — Андронов — Калинин,

Гусев — Дацюк – Капризов,

Широков — Прохоркин — Барабанов,

Телегин — Каблуков – Григоренко, Мозякин.

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