Шестая медаль россиян: Никита Трегубов стал вторым в скелетоне

«Работать еще много и есть, над чем. Это совсем не предел моих возможностей, я знаю. Я недоволен своим стартом, я могу бежать лучше, я это точно знаю. Я могу ехать лучше.

Может, сказалось и то, что тренеров здесь не было, и я чуть ошибался. Помарки были. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Если в сумму это сложить, уже нормальное время получается, все-таки четыре заезда. Много работы еще. Буду дальше стараться. Когда нам запретили ехать на Олимпийские игры под своим флагом, я не хотел ехать в Пхенчхан. Долго думал над этим, разговаривал с родными. Потом принял решение все-таки ехать. За себя, за ребят. Зачем кому-то отдавать свою медаль?» – цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».