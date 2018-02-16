Шестая медаль россиян: Никита Трегубов стал вторым в скелетоне

Никита Трегубов смог удержать свою позицию и в двух последних заездах, финишировав сразу за южнокорейцем Юн Сунбином. Латвиец Мартинс Дукурс не смог завоевать медаль: в последний момент его по времени обошел спортсмен из Великобритании Доминик Парсонс.
Сaм Трегубов заявил, что его медаль могла бы быть и золотого достоинства:
«Работать еще много и есть, над чем. Это совсем не предел моих возможностей, я знаю. Я недоволен своим стартом, я могу бежать лучше, я это точно знаю. Я могу ехать лучше.
Может, сказалось и то, что тренеров здесь не было, и я чуть ошибался. Помарки были. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Если в сумму это сложить, уже нормальное время получается, все-таки четыре заезда. Много работы еще. Буду дальше стараться. Когда нам запретили ехать на Олимпийские игры под своим флагом, я не хотел ехать в Пхенчхан. Долго думал над этим, разговаривал с родными. Потом принял решение все-таки ехать. За себя, за ребят. Зачем кому-то отдавать свою медаль?» – цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков прокомментировал результат Никиты Трегубова: «Конечно, смотрел соревнования. Этот результат был ожидаем, Трегубов был хорошо готов. Соперники не выдержали и ошиблись. Это спорт. Никита показал достойный результат, достойно выступил, отстоял честь страны», – сказал Третьяков Р-Спорт.