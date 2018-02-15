Яркие моменты Олимпиады: «Моя золотая медаль - это чудо»

Анастасия Кузьмина осталась довольной своей серебряной медалью, которую она завоевала после двух промахов в индивидуальной гонке: «Не представляю, как можно завоевать медаль в индивидуальной гонке с двумя промахами. У меня был хороший лыжный ход, я нахожусь в отличной форме. Это моя вторая медаль на этих Играх — просто невероятно. Обычно не смотрю за выступлениями соперниц, но сегодня следила за финишем Лауры Дальмайер и смотрела за другими девочками. Я показала в гонке лучший лыжный ход, поэтому и смогла попасть в тройку», — цитирует Кузьмину официальный Олимпийский канал.

Дарья Домрачева снова не смогла попасть в топ-10 на Олимпиаде - финишировав 29-й. «Результат мы видим в финишном протоколе. И он касается всей гонки, всей дистанции. Сложно подобрать слова и выразить разочарование от последней стрельбы. Сложно объяснить, что там произошло. Не чувствовала, что это были плохие выстрелы либо какие-то отрывы. Я не знаю, что пошло не так», — цитирует Домрачеву «Прессбол».

Два первых рубежа Домрачева прошла без ошибок, на третьем рубеже был один промах, на четвертом — три.

Шведская биатлонистка Ханна Эберг, выигравшая индивидуальную гонку на Олимпийских играх—2018, рассказала о вкладе в успех тренера команды Вольфганга Пихлера, который ранее работал с россиянками.

«Тренеры значат очень много. Я никогда не была бы так хороша, если бы не Вольфганг. Он просто вел меня все эти годы. Но я хотела бы сказать спасибо и другим тренерам», — передает слова Эберг championat.com. - «Я ничего не понимаю. Это так неожиданно. Я стреляла точно, бежала хорошо. Ведь прошлый сезон был первым в моей в жизни. Да, на чемпионате мира среди юниоров я выигрывала два золота, но чтобы выступить так — это чудо».

«Абсолютно недовольна гонкой. Мой ход сегодня был ужасным. Не могла зацепиться ни за кем, было очень обидно. Понимала, что выкладываюсь, но не получалось. На прошлых гонках я могла соперничать более жестко. Пока не могу ничего объяснить.