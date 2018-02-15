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Хоккей: Корея чуть не сотворила сенсацию, шведы, финны и канадцы проблем не испытали

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Олимпийский хоккейный турнир продолжился четырьмя встречами.

Не получилось равного противостояния в игре Канады со Швейцарией. Канадцы к середине второго периода повели 4:0 - усилиями первой тройки, Рой - Бурк - Робинсон, соорудившей три гола из первых четырех у сборной Канады. Швейцарцы усилиями Симона Мозера забросили гол престижа, но кахаэловец Войтек Вольски установил окончательный счет в матче.

Чехи перебросали в два раза сборную Кореи, но сумели отправить в ворота хозяев Олимпиады только две шайбы. Чехам пришлось отыгрываться - счет в матче открыл Чжо Мин Хо, которому ассистировали канадские корейцы Майкл Свифт и Брок Радунске. Чехам удалось к 17-й минуте выйти вперед: отличились Ян Коварж и Михал Ржепик.

Шведы и финны в матчах с аутсайдерами своей группы норвежцами и немцами проблем не испытали, легко переиграв соперников 4:0 и 5:2.

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