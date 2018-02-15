Пихлер работал с командой России с 2011 по 2014 годы, возглавляя сначала обе сборные, а потом сосредоточившись на женской команде России.

«В России меня ненавидели, все воевали друг с другом. В первый год мы работали хорошо, но на второй мне стали мешать работать. С Россией мы бы тоже выиграли золото! Я счастлив не только тому, что шведская девочка выиграла золотую медаль, но и тому, что в топ-15 мы имеем в этой гонке сразу трех спортсменок. Не могу сказать, что Оберг считалась перед Играми сильнейшей. По моим оценкам, она занимала в команде пятую-седьмую позицию. То же самое могло быть и в России, но в Россию я не вернусь никогда, у меня нет столько нервов. Чтобы работать в российской сборной, нервы должны быть очень крепкими», – цитирует Пихлера «Р-Спорт».

С Пихлером не согласен и главный критик немца, Александр Тихонов, неоднократно как выигрывавший золото ОИ в биатлоне, так и возглавлявший профильную федерацию: "«В чём секрет успеха Пихлера? Условия у него там не лучше. Просто спортсмены родились. Талантами не становятся, а рождаются. Он же ничего не смог сделать с нашими. У нас нет ярко выраженных лидеров. Да, Акимова может бежать лучше, как и остальные. Но он с этим не справился. Пусть он поедет и возьмёт команду, где нет вообще никого. И ничего он не сможет сделать. Да, заслуга тренера велика, но если нет способных спортсменов, то не будет результата. Если бы Пихлер остался в сборной России, результаты были бы те же, что и сейчас. У Швеции просто родились таланты. Не могу сказать, сильнее ли Пихлер сейчас наших тренеров. У нас просто разброд и шатание, которые не позволяют претворить в жизнь наработки некоторых тренеров. Сергей Коновалов мне про это говорил. Во всё, что он пытается сделать, вмешиваются. Поэтому вот так получается», — сказал Тихонов championat.ru

Насчет нехватки талантов Тихонов ярко высказался в 2015 году: "Просто баба Маша пока не родила."