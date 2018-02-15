"С Акимовой у нас были непростые отношения"

«Контакт с Татьяной Акимовой есть, но не такой, как хотелось бы. На протяжении некоторого времени у нас были непростые отношения, но говорить об этом преждевременно.

В целом мы постоянно поддерживаем контакт с Николаем Загурским. Все нюансы, которые возникают на Олимпийских играх, мы обсуждаем и корректируем, если это необходимо. С тренерами, которые находятся в Пхёнчхане, мы в полном и постоянном контакте. Обсуждаем все детали», — цитирует Коновалова «Р-Спорт».