"С Акимовой у нас были непростые отношения"

Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов ответил на критику биатлонистки Татьяны Акимовой, которая заявила, что в течение всей Олимпиады тренерам сборной никому нет дела до спортсменки.
«Контакт с Татьяной Акимовой есть, но не такой, как хотелось бы. На протяжении некоторого времени у нас были непростые отношения, но говорить об этом преждевременно.
В целом мы постоянно поддерживаем контакт с Николаем Загурским. Все нюансы, которые возникают на Олимпийских играх, мы обсуждаем и корректируем, если это необходимо. С тренерами, которые находятся в Пхёнчхане, мы в полном и постоянном контакте. Обсуждаем все детали», — цитирует Коновалова «Р-Спорт».
Николай Загурский и Рико Гросс - единственные биатлонные тренеры из России допущенные МОК на ОИ. Однако, у саночников старший тренер сборной России Альберт Демченко постоянно находится на связи со спортсменами по средствам видеозвонков.