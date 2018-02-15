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Галерея и видео: aмериканки и канaдки устроили драку на Олимпиаде

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Драматично сложился матч основных фавориток женского хоккейного турнира ОИ между командами США и Канады. Канадки выиграли 2:1, а на последней минуте между соперницами произошла массовая потасовка.

На последней минуте игры у ворот сборной Канады завязалась массовая потасовка, по итогам которой канадка Мари-Филип Пулен получила двухминутный штраф за грубость, а Моник Ламорье-Морандо – четырёхминутный.

Сборная Канады выиграла группу А, США заняли второе место. Обе сборных напрямую вышли в полуфинал турнира. Россиянки проиграли все три поединка на групповой стадии: Канаде, США и Финляндии с общей разницей 1:15, но вышли в 1/4 финала, где встретятся с командой Швейцарии. Финки поспорят за выход в 1/2 финала со шведками. Победительницы этих пар попадут на сборные США и Канады.

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