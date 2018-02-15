Скандал в сборной России: "Не в свои сани не сажусь"

«У моего тренера Эдуарда Бурмистрова конфликт с главным тренером Альбертом Демченко, Весь сезон я молчал, но сейчас, когда все кончилось, больше не могу. Хочу, чтобы они либо помирились, либо президент федерации Наталия Гарт вмешалась. Иначе просто бред какой-то получается.

Не знаю почему, но Альберт всегда хочет, чтобы мы катались на его санях. А у меня на них нет результатов!

Вот в начале сезона я покатался на санях Альберта, как раз здесь, на олимпийской трассе. И я на этих санях показал очень хорошее время. Говорю: давай на эти сани поставим мои старые полозья, тогда еще быстрее получится. Оставил ему сани, отошел по своим делам, прихожу – а он мне отдает уже совершенно другие сани! И я на них на следующий день еду медленно. Извините, но это просто подстава.

Весь сезон в итоге я катался на санях моего личного тренера, хотя Альберту это не нравилось. Здесь, в Пхенчхане я тоже ехал на них. Но попробовать их в тренировках не получилось, потому что я тестировал сани для Романа Репилова. Ничего не имею против Романа, у нас хорошая дружба. Но Альберт запрещает ему со мной общаться. Говорит, я плохо на него влияю», – рассказал Павличенко "Спорт-Экспрессу".

Руководство сборной в лице Альберта Демченко не осталось в долгу, заявив, что Павличенко виноват в своих бедах сам, обвинив спортсмена в эгоизме: "«Я считаю выходку Семена совершенно неприличной. Он поступил эгоистично, выгораживая себя и свой проигрыш на олимпийских стартах. На такой сложной Олимпиаде для всех нас и для нашей страны. Не люблю это качество в спортсменах, искать причины неудачи во всем и всех кроме себя. Не хочу это комментировать. Пускай это останется на его совести. Меня очень огорчает, что эмоциональное высказывание нашего спортсмена растиражировали все СМИ. Такое впечатление, что не хватает сенсаций и стремятся специально раздуть из мухи слона, ради громких заголовков. А в чем сенсация, собственно? В том, что спортсмен выбрал не те сани, не послушав главного тренера? Это не сенсация, а его ошибка и, надеюсь, ему урок на будущее», – сказал Демченко .

Неудачу спортсмена (14-е место) на Олимпиаде в одиночных санях Демченко объяснил плохой работой личного тренера Павличенко: «Эдуард Бурмистров, тренер Семена, сейчас не в составе сборной России. Не является тренером национальной команды. У нас с ним нет конфликта. Но ситуация складывается так, что Павличенко после общения с этим специалистом, как правило, выступает хуже. Бурмистров слишком накручивает Семена. Скорее всего, перенакрутил и на этот раз. Я пытался подобрать к нему ключик, но тяжело. Эдуард для него как отец. Семен же у нас сирота. Бурмистров для него многое сделал. Но Павличенко, к сожалению, не понимает, что надо дальше расти», – рассказал Демченко "СЭ".

Конфликт начальника и подчиненного закончился для Павличенко непредсказуемо трагически - ему было приказано покинуть Олимпиаду.

«Причин моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали смс: билет на 15-е число.