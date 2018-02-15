Лыжи: четыре медали в одной гонке для Скандинавии

К сожалению сборная ОАР осталась наград: Анастасия Седова сумела занять восьмое место, а Анна Нечаевская замкнула топ-10. Фаворитки гонки . норвежка Хейди Венг и шведка Эбба Андерссон были не убедительны на трассе, заняв 11-е и 13-е места.

А подиум, по традиции, стал снова скандинавским, причем произошел интересный момент: Марит Бьорген и финка Криста Пярмакоски показали абсолютно одинаковое время и оргкомитет Олимпиады вручил два комплекта бронзовых наград. Для Бьорген и Пярмакоски - это уже вторые медали на Олимпиаде - Бьорген завоевала серебро, а Пярмакоски бронзу в скиатлоне. Серебро досталось триумфатору первой олимпийской лыжной дисциплины, шведке Шарлотте Калла, а золото в разделке завоевала норвежка Рагнхильд Хага.