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Лыжи: четыре медали в одной гонке для Скандинавии

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Победительницы 10 километровой лыжной гонки: Шарлотта Калла, Рагнхильд Хага, Марит Бьорген и Криста Пярмакоски

ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Женщины пробежали 10 километровую гонку свободным стилем с раздельным стартом.

К сожалению сборная ОАР осталась наград: Анастасия Седова сумела занять восьмое место, а Анна Нечаевская замкнула топ-10. Фаворитки гонки . норвежка Хейди Венг и шведка Эбба Андерссон были не убедительны на трассе, заняв 11-е и 13-е места.

А подиум, по традиции, стал снова скандинавским, причем произошел интересный момент: Марит Бьорген и финка Криста Пярмакоски показали абсолютно одинаковое время и оргкомитет Олимпиады вручил два комплекта бронзовых наград. Для Бьорген и Пярмакоски - это уже вторые медали на Олимпиаде - Бьорген завоевала серебро, а Пярмакоски бронзу в скиатлоне. Серебро досталось триумфатору первой олимпийской лыжной дисциплины, шведке Шарлотте Калла, а золото в разделке завоевала норвежка Рагнхильд Хага.

Татьяна Маннима закончила гонку с 50-м результатом.

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