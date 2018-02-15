Скелетон: россиянин Трегубов претендует на серебро

Завершились первые две попытки в соревнованиях скелетонистов-одиночников. Россиянин Никита Трегубов занимает второе место, опережая латвийца Мартинса Дукурса на 0,14 секунды.
Лидеру, южнокорейскому скелетонисту Юн Сунбину, Трегубов проигрывает 0,74 секунды, что по меркам скелетона - очень приличное отстование.
«Соревнования еще не закончились, и я завтра скажу – доволен выступлением или нет. Сегодня ничего не буду говорить по поводу результата. Велико ли отставание? Посмотрим завтра, все возможно, нет ничего невозможного. Всякое случается, это же спорт, а на Олимпийских играх все может быть. Настроен хорошо выступить завтра, надо ровно выполнить все четыре попытки. Можно выступить и лучше, нет ничего идеального», – сказал Трегубов Р-Спорт.
Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс в интервью латвийскому национальному радио сказал, что судьба золотой медали решена, но за серебро побороться можно. Дукурс указал, что Сунбин отлично готов к Олимпиаде, а свою подготовку назвал недостаточной: "Если бы я сделал столько тренировочных заездов как кореец, то может быть и претендовал бы сейчас на золото."
Брат Мартинса Дукурса, Томас, идет после двух попыток пятым, а еще один россиянин, Владислав Марченко, после первого дня соревнований расположился на 18-м месте.