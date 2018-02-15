Скелетон: россиянин Трегубов претендует на серебро

«Соревнования еще не закончились, и я завтра скажу – доволен выступлением или нет. Сегодня ничего не буду говорить по поводу результата. Велико ли отставание? Посмотрим завтра, все возможно, нет ничего невозможного. Всякое случается, это же спорт, а на Олимпийских играх все может быть. Настроен хорошо выступить завтра, надо ровно выполнить все четыре попытки. Можно выступить и лучше, нет ничего идеального», – сказал Трегубов Р-Спорт.