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Скелетон: россиянин Трегубов претендует на серебро

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Никита Трегубов

ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Завершились первые две попытки в соревнованиях скелетонистов-одиночников. Россиянин Никита Трегубов занимает второе место, опережая латвийца Мартинса Дукурса на 0,14 секунды.

Лидеру, южнокорейскому скелетонисту Юн Сунбину,  Трегубов проигрывает 0,74 секунды, что по меркам скелетона - очень приличное отстование.

«Соревнования еще не закончились, и я завтра скажу – доволен выступлением или нет. Сегодня ничего не буду говорить по поводу результата. Велико ли отставание? Посмотрим завтра, все возможно, нет ничего невозможного. Всякое случается, это же спорт, а на Олимпийских играх все может быть. Настроен хорошо выступить завтра, надо ровно выполнить все четыре попытки. Можно выступить и лучше, нет ничего идеального», – сказал Трегубов Р-Спорт.

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс в интервью латвийскому национальному радио сказал, что судьба золотой медали решена, но за серебро побороться можно. Дукурс указал, что Сунбин отлично готов к Олимпиаде, а свою подготовку назвал недостаточной: "Если бы я сделал столько тренировочных заездов как кореец, то может быть и претендовал бы сейчас на золото."

Брат Мартинса Дукурса, Томас, идет после двух попыток пятым, а еще один россиянин, Владислав Марченко, после первого дня соревнований расположился на 18-м месте.

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