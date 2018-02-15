Дебют эстонской горнолыжницы на Олимпиаде закончился падением

"Все было прекрасно до падения. Темп был отличный, ехала как никогда в жизни. Но потом не сумела устоять на ногах и лыжи просколзнули. Естественно я огорчена падением. Но, спорт есть спорт. Хотела пробиться во вторую попытку - не получилось".