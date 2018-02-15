четверг, 15 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

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Дебют эстонской горнолыжницы на Олимпиаде закончился падением

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Анна-Лотта Йыгева, живущая и тренирующаяся в Норвегии впервые стартовала на Олимпиаде. К сожалению, в первой же попытке гигантского слалома Йыгева не справилась с набранной скоростью и упала.

"Все было прекрасно до падения. Темп был отличный, ехала как никогда в жизни. Но потом не сумела устоять на ногах и лыжи просколзнули. Естественно я огорчена падением. Но, спорт есть спорт. Хотела пробиться во вторую попытку - не получилось".

18-летняя Йыгева представит нашу страну еще в одной горнолыжной дисциплине - завтра женщины померяются силами в обычном слаломе.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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