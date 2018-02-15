Дебют эстонской горнолыжницы на Олимпиаде закончился падением
15 февраля 2018 г., 9:58
Анна-Лотта Йыгева, живущая и тренирующаяся в Норвегии впервые стартовала на Олимпиаде. К сожалению, в первой же попытке гигантского слалома Йыгева не справилась с набранной скоростью и упала.
"Все было прекрасно до падения. Темп был отличный, ехала как никогда в жизни. Но потом не сумела устоять на ногах и лыжи просколзнули. Естественно я огорчена падением. Но, спорт есть спорт. Хотела пробиться во вторую попытку - не получилось".
18-летняя Йыгева представит нашу страну еще в одной горнолыжной дисциплине - завтра женщины померяются силами в обычном слаломе.