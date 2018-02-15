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Алена Савченко: "Это момент всей моей жизни!"

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ФОТО: JUNG YEON-JE/AFP

Алена Савченко и Бруно Массо завоевали первую олимпийскую медаль немецких фигуристов в соревновании спортивных пар с 1952 года.

С четвертого места в короткой программе пара Савченко-Массо сумела пробиться на первое место Олимпийского пьедестала, оттеснив канадскую пару Меган Дюамель – Эрик Редфорд и китайских спортсменов Вэньцзинь Суй – Цун Хань. В произвольной программе Савченко-Массо установили мировой рекорд, набрав 159,31 балла. Рекорд по общему количеству баллов, 237,71, однако, остался за российской парой Татьяна Волосжар-Максим Траньков.

Алена Савченко: "Момент всей моей жизни! То что случилось - это прекрасная история. Мы переписали историю немецкого фигурного катания!" - передает слова фигуристки Bild

Бруно Массо: "Тяжелый день был у нас после ошибки вчера, но после четвертого места мы смогли завоевать золото!" - не скрывал своей радости Массо в интервью немецкому Spiegel.

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