Алена Савченко: "Это момент всей моей жизни!"

Алена Савченко и Бруно Массо завоевали первую олимпийскую медаль немецких фигуристов в соревновании спортивных пар с 1952 года.
С четвертого места в короткой программе пара Савченко-Массо сумела пробиться на первое место Олимпийского пьедестала, оттеснив канадскую пару Меган Дюамель – Эрик Редфорд и китайских спортсменов Вэньцзинь Суй – Цун Хань. В произвольной программе Савченко-Массо установили мировой рекорд, набрав 159,31 балла. Рекорд по общему количеству баллов, 237,71, однако, остался за российской парой Татьяна Волосжар-Максим Траньков.
Алена Савченко: "Момент всей моей жизни! То что случилось - это прекрасная история. Мы переписали историю немецкого фигурного катания!" - передает слова фигуристки Bild
Бруно Массо: "Тяжелый день был у нас после ошибки вчера, но после четвертого места мы смогли завоевать золото!" - не скрывал своей радости Массо в интервью немецкому Spiegel.