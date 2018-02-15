Наталья Забияко: "Зря не оставили тройной прыжок"

«Думаю, что не стоило оставлять двойной прыжок, из-за того что на тренировках и разминке он у нас получался. Хоть тройной и не был отработан на все сто процентов именно в прокате, всё равно делать его стоило», - сказала уроженка Таллинна.

Ее партнер, Александр Энберт заявил, что хоть медали россияне не завоевали, но выступлением и показанным довольны: «Ощущения невероятные, очень классные. Мы рады, получили огромное удовольствие. Хотим сказать большое спасибо всем, кто поддерживал на трибунах и у телевизоров, родителям, друзьям, родственникам. Всем-всем-всем. Рады, что сумели показать свой максимум. Всё, чему мы научились за три года катания вместе, мы сегодня показали здесь. Возвращаемся с серебряными медалями. Это тоже очень здорово, за что спасибо нашей команде.