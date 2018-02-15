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Наталья Забияко: "Зря не оставили тройной прыжок"

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ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Пара Александр Энберт-Наталья Забияко прокомментировали свое выступление на Олимпиаде, где в соревнованиях спортивных пар заняли седьмое место. Уроженка Таллинна с партнером из Санкт-Петербурга уезжают с турнира не с пустыми руками: завоевана серебрянная медаль в командных соревнованиях.

«Думаю, что не стоило оставлять двойной прыжок, из-за того что на тренировках и разминке он у нас получался. Хоть тройной и не был отработан на все сто процентов именно в прокате, всё равно делать его стоило», - сказала уроженка Таллинна.

Ее партнер, Александр Энберт заявил, что хоть медали россияне не завоевали, но выступлением и показанным довольны: «Ощущения невероятные, очень классные. Мы рады, получили огромное удовольствие. Хотим сказать большое спасибо всем, кто поддерживал на трибунах и у телевизоров, родителям, друзьям, родственникам. Всем-всем-всем. Рады, что сумели показать свой максимум. Всё, чему мы научились за три года катания вместе, мы сегодня показали здесь. Возвращаемся с серебряными медалями. Это тоже очень здорово, за что спасибо нашей команде.

Послезавтра мы улетаем, но я мечтаю попасть на прыжки с трамплином. Надеюсь, завтра получится, никогда не видел вживую. Сувениры родным уже купили в выходной день, тут недалеко есть магазин, так что удобно. Не могу даже словами описать, какие ощущения у меня останутся на память об Олимпиаде. Это не потрогать, не посмотреть, не пощупать, но почувствовать это можно. Ощущение командного и олимпийского духа останется где-то внутри. Этот праздник спорта, в котором мы приняли участие, останется навсегда», — передаёт слова Энберта championat.com

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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