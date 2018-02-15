Владимир Морозов: "Не надо нас утешать, сами справимся"

«Нервы, накал большой, приехали сильные пары. Мы были готовы хорошо, но просто так вышло. Как откатали конкуренты, мы не знали – никогда не смотрим, даже в записи.

Выброс у нас самый любимый элемент, самый стабильный. Не знаю, почему так получилось. Что получилось, то получилось. Надо пару дней прийти в себя. Утешать не надо ни нас, никого. Справимся, переживем. Бывает», – сказал Морозов. «Понял, что все пропало, только когда увидел оценки. Я еще не знал, что Женя сделала двойной прыжок вместо тройного. Судейство? Никаких вопросов. Получили то, что показали на льду. Понимали, что удача рядом, хотя, физических сил хватило. Все ошибки сделали вначале. Завершим ли из-за неудачи карьеру? Нет, завершать карьеру с Евгенией мы не планируем», – сказал Владимир Морозов после заверешения соревнований спортивных пар в интервью «Матч ТВ».

Эксперт портала championat.com Максим Траньков посетовал на то, что не справилась российская пара с нервами: "«Просто это молодость и последний стартовый номер. Как раз-таки у наших ребят не сложилось всё, что находится около фигурного катания. Они были вторыми, им очень хотелось завоевать медаль, выходили на лёд последними после невероятных баллов, которые выставлялись канадцам, китайцам и Алёне. Хочешь не хочешь, но ребята всё чувствуют. В зале были невероятные эмоции, воздух скрипел от напряжения. Последняя разминка — битва титанов. У меня была надежда на их завоевание медалей, но не могу сказать, что такой результат стал для меня неожиданностью»

Тренер Андрей Хекало прокомментировал выступление своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые заняли четвёртое место в соревновании спортивных пар на Олимпийских играх, совершив несколько ошибок.

«Все места распределились справедливо. Савченко и Массо — олимпийские чемпионы, они прекрасно откатали. Алёна Савченко – очень опытный спортсмен. Честно скажу, мне не жалко. У китайцев был большой запас относительно канадцев, они даже при своих прыжках заняли второе место. Канадцы тоже молодцы. Ну а нашим надо было удержаться, ведь шанс был. Тарасова и Морозов не смотрят, как выступают перед ними конкуренты. Зачем им это? Нужно настраиваться на программу. Это ведь борьба с самим собой. Нужно было настроиться и откатать так, как они это делают на тренировках. Показалось, что ребята осторожничали, но прокат был хороший. Первый элемент очень хорошим получился, но Женя сразу спасовала. Я был уверен, что все остальные элементы они выполнят в полную силу. Пускай не на большой скорости, но всё аккуратно и чисто.