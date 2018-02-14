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Томас Бах посетил сборную Олимпийских атлетов России. Россиянам вернут флаг и гимн?

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ФОТО: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Президент МOK Томас Бах сегодня, встретился в Олимпийской деревне с российскими участниками Олимпиады, которые в этот день были свободны от тренировок и стартов, сообщает «Команда России».

Беседа длилась больше часа. Сначала Бах рассказал, почему российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом, а затем каждому спортсмену была дана возможность задать вопрос главе МОК.

Oбщение завершилось обменом впечатлениями о нынешних Игрax и совместным фото.

«Суть разговора была в том, что они пригласили нас на эти Игры, то есть не отстранили всю страну в целом, чтобы доказать, что в России есть сильные молодые и чистые спортсмены. Прежде всего доказать это другим странам.

Они отметили, что на Играх присутствуют в большинстве своем молодые российские спортсмены, так что эти Игры показывают, что произошла смена поколений. Также нам объяснили, по каким критериям проходил отбор», – сказала в интервью Р-Спорт лыжница Анастасия Седова.

Видео встречи Томаса Баха и сборной ОАР можно посмотреть здесь.

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