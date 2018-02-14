Хоккеисты cборной ОАР о поражении от словаков: "Виноваты мы сами"

«Пропустили несколько контратак, соперник сумел здорово реализовать моменты. Из-за этого пришлось больше раскрываться, получили шайбу в меньшинстве, а затем соперник отстоял своё преимущество. Слава богу, весь стресс уже спал. Словения обыграла Америку? Да нам теперь самим нужно играть. На самом деле, все команды настраиваются по максимуму. У Словакии очень хорошо сыграл вратарь, а мы не реализовали свои моменты. Нужно попроще играть, лучше действовать в защите. Я не думаю, что мы расслабились после счёта 2:0. Забыли о защите, потом пришлось раскрываться, у наших соперников появились шансы. Спасибо Василию, что закончили всего 2:3» - сказал Павел Дацюк в интервью сайту championat.com.

Илья Ковальчук признался, что россияне выступили из рук вон в своем первом матче: «Мы играли плохо, но уверен, что мы всё улучшим. Надо сделать правильные выводы. Словения сегодня обыграла Америку. Мы предполагали, что будут равные команды в нашей группе. Каждый может обыграть любого. Надо готовиться и лучше разыгрывать большинство. Мы не расслабились после двух шайб, у нас моментов куча была. У них здорово сыграл вратарь, а за первый период было четыре броска. Никто не расслаблялся, они просто были лучше сегодня».

Кирилл Капризов назвал причиной поражения от словаков - слабую реализацию моментов: «Что пошло не так? Реализация. Были моменты, большинство очень плохо отыграли. Ожидали, что словаки так будут играть, на контратаках, они так и забили. Надо улучшать свою игру. Сегодня начали неплохо, забили рабочие голы, на затем… Бросили играть? Такого не было. Но трагедии не произошло».

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от сборной Словакии (2:3) в матче олимпийского хоккейного турнира.

«Думаю, сами отдали игру. Какую ошибку хотел бы исправить? Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Это моя команда.

Мы решили, что все так быстро произошло и вроде как все хорошо. Большинство не работает пока. На тренировках было все в порядке. Но в матче, к сожалению, не прошло.

Здесь на каждую команду надо настраиваться как на последний бой. Команды хорошие, это Олимпиада.

Не сказал бы, что нет игры. Просто посчитали, что 2:0 – это хорошо. На Олимпиаде так нельзя.