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Галерея: дубль Муршака ставит на колени сборную США

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Сборная Словении заложила настоящую бомбу под хоккейный мир: в овертайме словенцы обыграли команду США со счетом 3:2.

Задайте себе вопрос, сколько игроков сборной Словении вы знаете? Поклонники НХЛ назовут Анже Копитара, кто следит за КХЛ упомянет Зигу Йеглича и Рока Тичара, Роберта Саболича выступающих за «Нефтехимик» и «Сибирь» и «Торпедо». Остальные словенцы представляют клубы Франции, Венгрии, Австрии, низшие лиги Чехии и Германии.

Американцы, правда, тоже на этом турнире не имеют звезд калибра франчайзи НХЛ, но лидер команды - 40-летний форвард Брайан Джионта - и за полгода простоя навыков не растерял.

США в каждом из двух периодов забрасывали по шайбе и к 46-й минуте вели 2:0, однако словенцам удалось сначала сократить отрыв, а за минуту до конца встречи, сняв вратаря, они сравняли счет.

На 36-й секунде овертайма Ян Муршак из шведского «МоДо» в контратаке поражает ворота Райана Запольски.

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