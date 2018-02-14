Яркие моменты Олимпиады: уроженка Таллинна Наталья Забияко претендует на олимпийскую медаль

«Я стояла во время проката, и у меня было ощущение, что из меня пойдёт дым. Я реально чуть не задымилась. Уши горят, но в плане нервов совершенно не колотило. Когда Женя с Володей уже вышли со льда, пошли в „кисс-энд-край“, в этот момент я почувствовала, что я прошла вместе с ними это испытание. Обе мои пары справились и провели программы очень достойно», — цитирует тренера российских пар Энберт-Забияко и Тарасова-Морозов, Нину Мозер championat.com.