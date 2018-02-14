среда, 14 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Яркие моменты Олимпиады: уроженка Таллинна Наталья Забияко претендует на олимпийскую медаль

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

После короткой программы российская пара Энберт-Забияко занимает восьмое место, отставая на 2,5 балла от идущих на третьем месте канадских фигуристов.

«Я стояла во время проката, и у меня было ощущение, что из меня пойдёт дым. Я реально чуть не задымилась. Уши горят, но в плане нервов совершенно не колотило. Когда Женя с Володей уже вышли со льда, пошли в „кисс-энд-край“, в этот момент я почувствовала, что я прошла вместе с ними это испытание. Обе мои пары справились и провели программы очень достойно», — цитирует тренера российских пар Энберт-Забияко и Тарасова-Морозов, Нину Мозер championat.com.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео

Актуально

Читать также

НАВЕРХ