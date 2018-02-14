Расстроенные корейцы грозятся убить канадскую шорт-трекистку
14 февраля 2018 г., 11:00
Канадская шорт-трекистка Ким Бутен стала объектом оскорблений и угроз смерти после бронзы на Олимпиаде в забеге на 500 метров.
Бутен, финишировавшая четвёртой, получила медаль после дисквалификации хозяйки соревнований Чхве Мин Чон.
После объявления итогов тысячи болельщиков из Южной Кореи стали оскорблять Бутен в социальных сетях.
В частности, ей написали: «Поздравляем с грязной медалью», «Канада, ты научила Ким Бутен жульничать», «Если я тебя найду, ты умрёшь». Во многих сообщениях был добавлен эмотикон с ножом.
МОК назвал произошедшее прискорбным, но подчеркнул, что контролировать социальные сети не в его силах и полномочиях, сообщает Inside the Games.