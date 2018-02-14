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Вокруг Олимпиады

Расстроенные корейцы грозятся убить канадскую шорт-трекистку

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Ким Бутен

ФОТО: Paul Chiasson/The Canadian Press/PA Images

Канадская шорт-трекистка Ким Бутен стала объектом оскорблений и угроз смерти после бронзы на Олимпиаде в забеге на 500 метров.

Бутен, финишировавшая четвёртой, получила медаль после дисквалификации хозяйки соревнований Чхве Мин Чон.

После объявления итогов тысячи болельщиков из Южной Кореи стали оскорблять Бутен в социальных сетях.

В частности, ей написали: «Поздравляем с грязной медалью», «Канада, ты научила Ким Бутен жульничать», «Если я тебя найду, ты умрёшь». Во многих сообщениях был добавлен эмотикон с ножом.

МОК назвал произошедшее прискорбным, но подчеркнул, что контролировать социальные сети не в его силах и полномочиях, сообщает Inside the Games.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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