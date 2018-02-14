"В русском биатлоне чуда не произошло, а Акимовой не дано быть великой биатлонисткой"

Неудачно складывается олимпийский биатлонный турнир для сборных ОАР, Украины и Белоруссии на Олимпиаде в Пхенчхане. Лучший результат из представителей этих стран показала Дарья Домрачева - девятое место в спринте. Россияне проигрывают и ходом и стрельбой, например, Антон Бабиков в пасьюте показал только 38-е место ходом по лыжной трассе, а Матвей Елисеев, вообще в пасьют не попал - в спринте россиянин занял 83-е место и если бы не участие команды ОАР в смешанной эстафете, наверняка паковал бы чемоданы.

«Все-таки, наверное, в Беларуси сказалась смена поколений, которая затянулась. Не сумели вовремя подобрать молодежный состав, который должен был заменить ветеранов.

Хотя это ведь не только проблемы белорусов. У сборной России, Украины – такие же. Там не могут найти талантливых сильных спортсменов, личностей, которые делали историю.

В России, кроме Шипулина и Логинова, таких пока нет. Нет своих звезд, которые могли бы бороться со звездами мирового биатлона. Думаю, все придет. Это не такая большая проблема. При хорошей работе с резервом все будет. Имея лидеров, гораздо легче подтягивать общий фон.

По сезону было видно, что российская команда не готова. А быстро исправить эту ситуацию не получилось. Для этого, на мой взгляд, не были проведены необходимые восстановительные мероприятия. Ждали, что произойдет чудо. Но на примере двух наших атлетов мы видим, что этого чуда пока нет», – сказал Владимир Драчев в интервью белорусскому изданию "Прессбол".

Татьяна Акимова, пока лучшая из дуэта российских биатлонисток, показала 20-е место в спринте и 31-е в пасьюте. Ульяна Кайшева в этих гонках показала 33-й и 57-й результаты.

«Все-таки ребята, которые отправились в Пхенчхан, сыроваты для выступления на Олимпиаде. В особенности это касается Матвея Елисеева, которого практически не «обкатывали» в этом сезоне. Антон Бабиков демонстрирует то, на что готов на данный момент.

Чего ждать от девочек? Ульяна Кайшева очень молода. Для того, чтобы на что-то надеяться, надо спортсмена готовить конкретно. У нее всего два года после юниорского возраста прошло. До элитных биатлонистов, которые и более опытные, и психологически устойчивые, здесь еще далековато.

Татьяна Акимова? Мое мнение, она все-таки спортсменка не того уровня. Получилось так, что к Играм допустили биатлонистов, изначально не готовых бороться за медали.

Я их ни в чем не обвиняю – то, что они умеют делать, они и показывают. Ульяна, думаю, психологически не была готова, а Татьяна – ходом. Но ей в этом плане и не быть готовой: ей не дано быть скоростной спортсменкой.

Где Акимова хорошо показала себя? Один этап выстрелила на Кубке мира, и из нее сразу после этого сделали лидера. О каком лидерстве можно говорить, если она ходом практически всегда проигрывает? Опять же, девочке не дано быть великой биатлонисткой с таким ходом», – сказала Резцова в интервью "Спортбоксу".