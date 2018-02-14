Шторм разгромил Олимпийский парк, соревнования отменяют, людей эвакуируют
14 февраля 2018 г., 10:17
На Олимпиаду в Пхенчхане обрушилась буря, из-за непогоды пострадал один из сотрудников Олимпийского парка, который получил травму.
Организаторам пришлось отменить не только несколько горнолыжных дисциплин, но и женскую биатлонную гонку на 20 километров. Ветер в биатлонном центре «Альпензия» порывами достигает 15-20 метров в секунду.
Охрана Олимпийских Игр эвакуирует людей из Олимпийского парка и просит до окончания бури воздержаться от посещения этого объекта.