Шторм разгромил Олимпийский парк, соревнования отменяют, людей эвакуируют

Организаторам пришлось отменить не только несколько горнолыжных дисциплин, но и женскую биатлонную гонку на 20 километров. Ветер в биатлонном центре «Альпензия» порывами достигает 15-20 метров в секунду.

Охрана Олимпийских Игр эвакуирует людей из Олимпийского парка и просит до окончания бури воздержаться от посещения этого объекта.