среда, 14 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Шторм разгромил Олимпийский парк, соревнования отменяют, людей эвакуируют

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На Олимпиаду в Пхенчхане обрушилась буря, из-за непогоды пострадал один из сотрудников Олимпийского парка, который получил травму.

Организаторам пришлось отменить не только несколько горнолыжных дисциплин, но и женскую биатлонную гонку на 20 километров. Ветер в биатлонном центре «Альпензия» порывами достигает 15-20 метров в секунду.

Охрана Олимпийских Игр эвакуирует людей из Олимпийского парка и просит до окончания бури воздержаться от посещения этого объекта.

Видео разгула стихии можно посмотреть здесь и здесь.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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