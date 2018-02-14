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МОК не пригласил двоих российских атлетов на Олимпиаду, заявки которых ранее одобрил

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ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Панель CAS, которая рассматривала дела, отмечает, что Международный олимпийский комитет имел полное право следовать своим внутренним правилам и приглашать российских спортсменов в индивидуальном порядке, так как Олимпийский комитет России - временно отстранен.

По мнению CAS, процесс, который провел МОК был справедливым – комитет имел право не приглашать на Игры спортсменов, в чьей чистоте у него были сомнения, так как факт наличия допинговой системы в России подтвержден работой комиссии Освальда и докладом Ричарда Макларена.

Панель CAS отмечает, что из-за сжатых сроков процесс рассмотрения заявок россиян мог быть несовершенным, но был справедливым.

В мотивировочной части по недопуску Виктора Ана, Сергея Устюгова, Антона Шипулина и других россиян,  не получивших приглашения, отмечается, что МОК при рассмотрении заявок россиян одобрил 391, но уведомил ОКР лишь о 389. МОК одобрил заявки конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова, но не пригласил их на Игры-2018. CAS пришел к выводу, что оба спортсмена имели право выступить на Олимпиаде.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сказал, что неприглашение на Игры-2018 российского конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова было оправданным.

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать.

Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», – передает слова Адамса sports.ru.

«Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение, всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде.

По некоторым причинам эти два спортсмена появились в списке атлетов, обратившихся в CAS с иском против МОК, несмотря на то, что к ним не было претензий со стороны МОК.

Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых», – заявили в МОК.

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