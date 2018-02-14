среда, 14 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Татьяна Тарасова: "Морозов и Тарасова показали идеальный прокат"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ARIS MESSINIS/AFP

На Олимпиаде стартовали личные соревнования в фигурном катании. Первым на лед вышли спортивные пары. После исполнения короткой программы лидирует китайская пара Суй Вэнцзинь и Хань Цун. Олимпийские атлеты из России Владимир Морозов и Евгения Тарасова - вторые.

В комментарии после окончания короткой программы Владимир Морозов и Евгения Тарасова отметили, что очень хотят выиграть Олимпиаду в Корее, но пока в самую полную силу спортсмены не выступили, главное для них - это лучший прокат произвольной программы: «Мы себя чуть-чуть попридерживаем. Радовались, конечно, но не на сто процентов. Серебряные медали пока отложили, чтобы не смотреть на них», – сказала Тарасова.

«Оценками довольны, но сдержаны. После командных соревнований, когда уже есть медаль, старались не расслабиться. Настраивался к короткой, как заново. Сюда все приехали показывать свой максимум. Не скажу, что мы без нервов выступаем, но для нас Олимпиада – последний рубеж определенного отрывка жизни и в спорте. Другого такого не будет», – цитирует Морозова «Матч ТВ».

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна прокатом пары Морозов-Тарасова и предрекла спортсменам медаль высшего достоинства: «Сегодня у нас все молодцы. Тарасова и Морозов показали идеальный прокат и проиграли только потому, что у китайцев выброс стоит дороже. Канадка «чиркнула» ногой, а судьи не отреагировали. Зато наши катали просто потрясающе. Сделали все чисто, просто респект им и уважуха», – сказала Тарасова в интервью «СЭ».

Доволен выступлением и Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко. Пара занимает после короткой программы 8-е место, но проигрывает идущей третьими паре канадских фигуристов Дюамель - Рэдфорд всего 2,5 балла: «Прокат оценим хорошо, довольны, рады, что все получилось на таких ответственных соревнованиях.

Не могу сказать, что встретили сегодня какие-то затруднения в физическом или эмоциональном плане. Были готовы, были уверены в себе, настроены хорошо.

Мы не расценивали командный турнир как вкатывание. Для нас это был отдельный прокат. Вышли, сделали, он закончился. Сегодня мы сделали так с короткой программой. Завтра с нуля мы это сделаем с произвольной. Очень рады, что превзошли личный рекорд, разрыв в баллах небольшой, все это возможно отыграть в произвольной программе. Завтра, уверен, мы все сделаем хорошо и посмотрим, что будет», – сказал Энберт Р-Спорт.

Медали в соревновании спортивных пар будут разыграны завтра, 15 февраля.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео

Актуально

Читать также

НАВЕРХ