Татьяна Тарасова: "Морозов и Тарасова показали идеальный прокат"

В комментарии после окончания короткой программы Владимир Морозов и Евгения Тарасова отметили, что очень хотят выиграть Олимпиаду в Корее, но пока в самую полную силу спортсмены не выступили, главное для них - это лучший прокат произвольной программы: «Мы себя чуть-чуть попридерживаем. Радовались, конечно, но не на сто процентов. Серебряные медали пока отложили, чтобы не смотреть на них», – сказала Тарасова.

«Оценками довольны, но сдержаны. После командных соревнований, когда уже есть медаль, старались не расслабиться. Настраивался к короткой, как заново. Сюда все приехали показывать свой максимум. Не скажу, что мы без нервов выступаем, но для нас Олимпиада – последний рубеж определенного отрывка жизни и в спорте. Другого такого не будет», – цитирует Морозова «Матч ТВ».

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна прокатом пары Морозов-Тарасова и предрекла спортсменам медаль высшего достоинства: «Сегодня у нас все молодцы. Тарасова и Морозов показали идеальный прокат и проиграли только потому, что у китайцев выброс стоит дороже. Канадка «чиркнула» ногой, а судьи не отреагировали. Зато наши катали просто потрясающе. Сделали все чисто, просто респект им и уважуха», – сказала Тарасова в интервью «СЭ».

Доволен выступлением и Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко. Пара занимает после короткой программы 8-е место, но проигрывает идущей третьими паре канадских фигуристов Дюамель - Рэдфорд всего 2,5 балла: «Прокат оценим хорошо, довольны, рады, что все получилось на таких ответственных соревнованиях.

Не могу сказать, что встретили сегодня какие-то затруднения в физическом или эмоциональном плане. Были готовы, были уверены в себе, настроены хорошо.

Мы не расценивали командный турнир как вкатывание. Для нас это был отдельный прокат. Вышли, сделали, он закончился. Сегодня мы сделали так с короткой программой. Завтра с нуля мы это сделаем с произвольной. Очень рады, что превзошли личный рекорд, разрыв в баллах небольшой, все это возможно отыграть в произвольной программе. Завтра, уверен, мы все сделаем хорошо и посмотрим, что будет», – сказал Энберт Р-Спорт.