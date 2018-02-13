Сборная ОАР на Олимпиаде: три бронзы, а в остальном - неудачи

Екатерина Батурина из России заняла только 15-е место в соревнованиях саночниц-одиночниц, уступив победительнице - немке Натали Гайзенбергер - две секунды.

Сергей Трофимов в забеге на 1500 метров на коньках не смог составить конкуренцию голландским скороходам, проиграв 2,68 секунды (18-е место) и пропустив вперед латвийского спортсмена Харальдса Силовса (4-е место).

Женская борная России по хоккею проиграла команде США - 0:5 и будет вынуждена провести дополнительную игру за выход в полуфинал, где встретится либо с канадками, либо с американками.

Софья Просвирнова попала в сложный полуфинал спринта шорт-трека и не пробилась в финал, заняв итоговое 5-е место.

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова прокомментировала своё выступление на Олимпиаде в Пхёнчхане на дистанции 500 м. Она не смогла пробиться в финал A.

«Четвертьфиналом довольна, а в полуфинале попала на Фонтану и Чон. Было очень тяжело бороться. Они почти по мировому рекорду сбегали. На таких скоростях надо обгонять со старта либо ждать, пока кто-нибудь упадёт. А этого не случилось.

В полуфинале хотела немного по-другому пробежать по тактике, но из-за того, что не вытерпела и начала бороться с китаянкой, мы вместе отстали. Нужно было её пропустить. Но случилось так, как случилось.

Я пришла в раздевалку, спросила, будет ли проводиться финал B — я бы с удовольствием пробежала одна. Приятно же выйти на олимпийский лёд ещё раз. Но обычно из-за одного человека финал B не проводят. Если бы три человека получили дисквалификации в финале, тогда была бы бронза.