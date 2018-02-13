Лыжники сборной ОАР: "Рано российские лыжи списали в утиль"

«Несколько лет назад наши женские лыжи уже списали в утиль. Мы с Наташей Непряевой сегодня показали – рано.

И лично я еще с утра знала, что выиграю медаль. С утра было предчувствие. У меня и в Лахти перед командным спринтом такое было», – рассказала Белорукова в интервью "СЭ".

Бронзовая медаль Белоруковой стала первой лично наградой для женской сборной России/ОАР на ЗОИ за последние 12 лет.

До этого личную медаль брали Евгения Медведева (бронза в скиатлоне), Алена Сидько (бронза в спринте) и Юлия Чепалова (серебро в марафоне) на Олимпиаде в Турине.

Российский лыжник Александр Большунов отметил, что в спринте Пхенчхана-2018, где взял бронзу, хотел бы соревноваться и с партнерами по сборной Сергеем Устюговым и Глебом Ретивых, которых МОК на Олимпиаду не пригласил: «Решил ехать сюда только четыре дня назад. Еще даже скиатлон смотрел в Австрии. Бился за всех наших ребят. Жаль, сильнейших тут не было. Сереги Устюгова и Глеба Ретивых. Выступал тут как на первенстве водокачки», – рассказал Большунов.

Наталья Непреяева, оставшаяся в личном спринте четвертой, уже готовится к командному спринту, где выступит с Юлией Белоруковой: «Расстроена, медаль была очень близко. Хорошо, что Юля Белорукова зацепила бронзу, она ее заслуживает. В командном спринте мы себя покажем! Практически наверняка я побегу первый этап, а Юля будет финишером», – рассказала "СЭ" Непряева.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал выступление Александра Большунова и Юлии Белоруковой в спринте Пхенчхана-2018.

«Это великий день для нас: два молодых спортсмена завоевали медали. Это великолепно. Мы знали, что они сильные лыжники. Но последние месяцы были тяжелыми для команды. Мы очень счастливы за спортсменов, за всю команду. Выполнила ли сборная России медальный план на Олимпиаду? Это выглядит так. У нас здесь очень молодая команда. Мало, кто ожидал, что будет две медали, но это спорт. Мы очень счастливы. Это великолепно! И также это для ребят, которые остались дома и смотрят Олимпиаду по телевизору», – поведал Крамер "Р-Спорт".

Неудачно выступивший в полуфинале из-за завала на трассе Александр Панжинcкий попросил извинений у болельщиков, но, если быть честным, результат Александра в спринте достоин похвалы: «Я недоволен, конечно. Все-таки на Олимпиаду надо приезжать за медалями, за победами. Тем более в такой ситуации хотелось доказать всем и выступить за себя, за наших парней. Прошу прощения, что не получилось. Не сумел порадовать болельщиков и всю страну. Сделал все, что мог, оставил все силы на трассе. К сожалению, на большее не смог в этот день рассчитывать.