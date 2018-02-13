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Олимпийский чемпион Сочи: "За такое катание дал бы Коляде леща"

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Михаил Коляда

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

В видео-конференции, которую организовал Олимпийский комитет России, победитель Сочи-2014 в паре с Татьяной Волосжар, Максим Траньков пордвел итоги выступления российских фигуристов в командных соревнованиях.

Коляда неудачно исполнил короткую программу, заняв 8-е место в турнирной таблице. По итогам командных соревнований сборная ОАР завоевала серебряную медаль, уступив сборной Канады.

«Если честно, так кататься нельзя. Видимо, Миша немного не понял, что такое командный турнир. Выступая так, помимо себя, ты закапываешь еще девять человек из своей команды.

Он не понял свою роль. Тройной аксель, который Коляда обычно легко и непринужденно исполняет, он сделал одинарным, лишил команду драгоценных баллов. Не знаю причину такого проката, но если ты хочешь быть чемпионом, если голоден до побед, то нужно учиться стартовать. У всех случаются провалы, но в командном турнире нужно настраиваться серьезнее. Что сказал Татьяне Тарасовой после выступления Коляды? «Здорово, что я не выступаю в этом командном турнире. Если бы выступал и увидел в раздевалке Коляду, дал бы ему леща.»

Также Траньков восхитился 15-летней российской фигуристкой Алиной Загитовой: «Алина Загитова появилась будто из ниоткуда. Мне сложно о ней говорить, так как мы не знакомы. Я видел замечательный фильм о ней, как тяжело жить девочке из Ижевска только с одной бабушкой в Москве. Я вспомнил себя, как я плакал из-за того, что нахожусь далеко от семьи. Алина — чемпионка Европы, обыграть саму Медведеву — это дорогого стоит. Думаю попроситься к Тутберидзе на тренировку, чтобы посмотреть, как тренируются её ребята, чтобы знать больше о них и использовать эту информацию во время комментирования»

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