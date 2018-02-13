Путь таллиннки Натальи Забияко к олимпийскому серебру: тяжелые травмы, кома, упорный труд и отказ от гражданства

“Здесь нет никакого счастливого случая, за этим стоит огромное желание работать, умение терпеть трудности”, - говорит тренер по фигурному катанию Анна Леванди, тренировавшая Наталью Забияко до того, как она стала выступать за Россию.

Несколько серьезных травм

По словам Леванди, у Натальи было несколько серьезных травм. У нее было два перелома позвоночника, на одной из тренировок, тренируя прыжок, она упала головой об лед и некоторое время была в коме, при этом оглохла на какое-то время на одно ухо. “Мы знаем только красивое фигурное катание, но не знаем, что за этим стоит”, - заметила Леванди, выразив надежду, что худшие и самые тяжелые времена для Натальи теперь в прошлом.

Наталья еще девочкой отличалась диким трудолюбием. “Не могу сказать, чтобы другие мои ученики не были трудолюбивы, но она терпела стоически. У нее никогда не было эмоциональных взрывов, капризов, внезапных рыданий. Она всегда делала столько, сколько ей говорили, и даже больше”, - вспоминает Леванди.

Отказалась от эстонского гражданства

По словам Леванди, несмотря на трудности у девушки никогда не было мысли завершить карьеру. “Если спортсмен действительно хочет достичь олимпийской вершины, он не замечает больше ничего и стремится к ней каждый день. Только это привело ее так высоко”, - сказала Леванди.

Пробиться в российской конкуренции – большое достижение, а олимпийская медаль – сама по себе уровень, особенно учитывая, что российской команде на этот раз пришлось потрудиться, чтобы завоевать серебро. Роль Натальи и ее партнера Александра Энберта в завоевании серебряной медали, по мнению Леванди, очень велика.

“Сразу скажу, что как у гражданки Эстонии у нее не было бы такой возможности, поскольку у нас нет таких условий для тренировок в парном катании, нет тренеров и партнеров, с которыми можно было бы достичь таких высоких результатов”, - констатировала Леванди.

Во время предыдущих Олимпийских игр у девушки было эстонское гражданство, однако она отказалась от него в 2014 году. “Это была единственная возможность”, - считает Леванди.

По словам тренера, она предлагала этот вариант Наталье еще за четыре года до того, как девушка приняла решение. “Таких девочек, которые так отчаянно смелы, работящи, умеют считаться с партнером, в мире довольно мало и они очень высоко ценятся, они на вес золота”, - хвалит она свою бывшую ученицу.

В тот момент, когда Наталья попалась на глаза российскому тренеру, обсуждалась возможность отправиться тренироваться в Россию, но представлять Эстонию. “Но у них были свои условия”, - добавила Леванди.