Путь таллиннки Натальи Забияко к олимпийскому серебру: тяжелые травмы, кома, упорный труд и отказ от гражданства

Путь завоевавшей в командных выступлениях на Олимпиаде в Пхенчхане серебряную медаль фигуристки Натальи Забияко не был устлан розами. Из-за травмы, полученной на тренировке, она некоторое время была в коме. Завтра ей предстоит снова выйти на олимпийский лед.
“Здесь нет никакого счастливого случая, за этим стоит огромное желание работать, умение терпеть трудности”, - говорит тренер по фигурному катанию Анна Леванди, тренировавшая Наталью Забияко до того, как она стала выступать за Россию.
Несколько серьезных травм
По словам Леванди, у Натальи было несколько серьезных травм. У нее было два перелома позвоночника, на одной из тренировок, тренируя прыжок, она упала головой об лед и некоторое время была в коме, при этом оглохла на какое-то время на одно ухо. “Мы знаем только красивое фигурное катание, но не знаем, что за этим стоит”, - заметила Леванди, выразив надежду, что худшие и самые тяжелые времена для Натальи теперь в прошлом.
Наталья еще девочкой отличалась диким трудолюбием. “Не могу сказать, чтобы другие мои ученики не были трудолюбивы, но она терпела стоически. У нее никогда не было эмоциональных взрывов, капризов, внезапных рыданий. Она всегда делала столько, сколько ей говорили, и даже больше”, - вспоминает Леванди.
Отказалась от эстонского гражданства
По словам Леванди, несмотря на трудности у девушки никогда не было мысли завершить карьеру. “Если спортсмен действительно хочет достичь олимпийской вершины, он не замечает больше ничего и стремится к ней каждый день. Только это привело ее так высоко”, - сказала Леванди.
Пробиться в российской конкуренции – большое достижение, а олимпийская медаль – сама по себе уровень, особенно учитывая, что российской команде на этот раз пришлось потрудиться, чтобы завоевать серебро. Роль Натальи и ее партнера Александра Энберта в завоевании серебряной медали, по мнению Леванди, очень велика.
“Сразу скажу, что как у гражданки Эстонии у нее не было бы такой возможности, поскольку у нас нет таких условий для тренировок в парном катании, нет тренеров и партнеров, с которыми можно было бы достичь таких высоких результатов”, - констатировала Леванди.
Во время предыдущих Олимпийских игр у девушки было эстонское гражданство, однако она отказалась от него в 2014 году. “Это была единственная возможность”, - считает Леванди.
По словам тренера, она предлагала этот вариант Наталье еще за четыре года до того, как девушка приняла решение. “Таких девочек, которые так отчаянно смелы, работящи, умеют считаться с партнером, в мире довольно мало и они очень высоко ценятся, они на вес золота”, - хвалит она свою бывшую ученицу.
В тот момент, когда Наталья попалась на глаза российскому тренеру, обсуждалась возможность отправиться тренироваться в Россию, но представлять Эстонию. “Но у них были свои условия”, - добавила Леванди.
Наталья надеялась выступить уже на прошлой Олимпиаде в Сочи, но тогда это не удалось, поскольку ее тогдашний партнер Александр Забоев не получил эстонского гражданства. “Ее отец из Анапы (Крым. – прим. автора), половина родственников живет там, для нее было особенно важно соревноваться именно в Сочи, жаль, что она не смогла представлять там Эстонию”, - сказала Леванди.
По ее мнению, возможно, именно это стало последней каплей, после чего Наталья решила, что Эстонию она представлять больше не может и надо менять гражданство. Леванди убеждена, что ее бывшая подопечная приняла правильное решение.
Партнер мечты
Нынешнего партнера Натальи Александра Энберта Леванди характеризует словами “партнер мечты”. “Наталья очень высокая для парного катания – 165 см, и ей нужен партнер, который по пропорциям и красоте подходил бы ей. Ничего не скажешь, это все-таки фигурное катание”, - заметила Леванди. Александр, по ее мнению, как будто создан для Натальи – такой же интеллигентный и красивый человек. “Слава богу, что Наталье достался такой партнер”, - говорит она.
Минимум пять тренеров
Хотя Леванди тренировала Наталью семь лет, она не считает ее олимпийскую медаль своей заслугой. “Эта медаль – прежде всего, ее собственная и ее партнера”, - пояснила она. По словам Леванди, на таком уровне за спортсменом стоит большая команда. “Меньше пяти тренеров на Олимпиаде нет ни у кого, если ты хочешь быть на уровне, не говоря о врачах, массажистах и терапевтах”, - констатировала она.
По словам Леванди, серебро Натальи – наивысшее достижение среди ее бывших учеников. “Я бы не сказала, что это моя медаль, но кто знает, возможно, если бы она в течение семи лет не получила у меня этой базы, ее не позвали бы в Россию”, - рассуждает она. Конечно, свою роль в успехе Натальи сыграла и работающая в клубе Леванди Екатерина Некрасова, которая заложила фундамент для навыков Натальи в парном катании.
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