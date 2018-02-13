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Международная федерация хоккея нарушила требования МОК, рекламируя сборную российских атлетов

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ФОТО: Vladimir Pesnya/Sputnik

Международная федерация хоккея на льду нарушила требования МОК не показывать российскую государственную символику при упоминании в официальных источниках.

"Это досадная ошибка, которую МФХ допустила при рекламе игр женской хоккейной команды Олимпийских атлетов России", - рассказали порталу Inside the Games в самой федерации.

Теперь пост с рекламой команды ОАР изменен, а первоначально он выглядел так:

Первоначальный пост с рекламой женской хоккейной сборной ОАР ИИХФ/Facebook

ФОТО: скриншот

«Федерация уважает принципы олимпийского движения и неукоснительно соблюдает как ранее поступившие, так и все новые инструкции и требования МОК. От Международного Олимпийского комитета поступила настоятельная рекомендация использовать для наших команд на всех официальных медиа-ресурсах Федерации только наименование «Олимпийские атлеты из России» и олимпийский флаг.

Ранее в требованиях МОК ограничений на использование медиа-ресурсами спортивных федераций национальной символики, а также наименований сборных команд не было.

ФХР налажен прямой контакт с МОК, осуществляется оперативное взаимодействие по всем вопросам», - говорится в пресс-релизе Федерации хоккея России.

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