Международная федерация хоккея нарушила требования МОК, рекламируя сборную российских атлетов

"Это досадная ошибка, которую МФХ допустила при рекламе игр женской хоккейной команды Олимпийских атлетов России", - рассказали порталу Inside the Games в самой федерации.

Теперь пост с рекламой команды ОАР изменен, а первоначально он выглядел так:

Первоначальный пост с рекламой женской хоккейной сборной ОАР ИИХФ/Facebook ФОТО: скриншот

«Федерация уважает принципы олимпийского движения и неукоснительно соблюдает как ранее поступившие, так и все новые инструкции и требования МОК. От Международного Олимпийского комитета поступила настоятельная рекомендация использовать для наших команд на всех официальных медиа-ресурсах Федерации только наименование «Олимпийские атлеты из России» и олимпийский флаг.

Ранее в требованиях МОК ограничений на использование медиа-ресурсами спортивных федераций национальной символики, а также наименований сборных команд не было.