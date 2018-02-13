«В олимпийской деревне все просто отлично – спать есть где, тепло и кормят»

«В олимпийской деревне все просто отлично, хорошие условия, спать есть где, тепло и кормят – это же самое главное.

И в номере у меня никто не храпит, все потихонечку в подушечку. Я живу в номере со Славой Войновым, Сергеем Широковым и Николаем Прохоркиным.