«В олимпийской деревне все просто отлично – спать есть где, тепло и кормят»
13 февраля 2018 г., 10:40
Первый матч на олимпийском хоккейном турнире хоккейная сборная ОАР проведет завтра, 14 февраля, против команды Словакии.
«В олимпийской деревне все просто отлично, хорошие условия, спать есть где, тепло и кормят – это же самое главное.
И в номере у меня никто не храпит, все потихонечку в подушечку. Я живу в номере со Славой Войновым, Сергеем Широковым и Николаем Прохоркиным.
Для каждого спортсмена, кто первый раз приехал на Олимпиаду, – это самое долгожданное событие, какое может быть в жизни. Каждый хочет доказать, что он лучший, что готов бороться», – сказал в интервью Р-Спорт игрок сборной ОАР Иван Телегин.