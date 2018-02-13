вторник, 13 февраля 2018 г.
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«В олимпийской деревне все просто отлично – спать есть где, тепло и кормят»

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Иван Телегин

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Первый матч на олимпийском хоккейном турнире хоккейная сборная ОАР проведет завтра, 14 февраля, против команды Словакии.

«В олимпийской деревне все просто отлично, хорошие условия, спать есть где, тепло и кормят – это же самое главное.

И в номере у меня никто не храпит, все потихонечку в подушечку. Я живу в номере со Славой Войновым, Сергеем Широковым и Николаем Прохоркиным.

Для каждого спортсмена, кто первый раз приехал на Олимпиаду, – это самое долгожданное событие, какое может быть в жизни. Каждый хочет доказать, что он лучший, что готов бороться», – сказал в интервью Р-Спорт игрок сборной ОАР Иван Телегин.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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