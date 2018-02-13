Пьяный латыш пытался украсть клюшки женской сборной Финляндии

Заместитель начальника латвийской полиции Артис Велшс рассказал агентству NRA, что ранее судимый за кражу мужчина 1990 года рождения купил билет на матч Финляндия – США (1:3) и пробрался в помещение, где хранилась экипировка финской команды.

Преступник забрал комплект из пяти клюшек, но его заметили работающие на Олимпиаде волонтеры и сообщили полиции, после чего нарушитель был задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.