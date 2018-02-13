«Родченкова завербовали во время работы в Канаде. Это провал ФСБ»

"Я Гришу знаю много лет. Он не совсем здоровый человек. Человек, который пытался покончить жизнь самоубийством и сам себе нанес ножевые ранения, – это ведь многое говорит о его вменяемости. WADA само настояло, чтобы Родченков остался главой лаборатории даже после того как его сестру и ее мужа условно приговорили за торговлю допингом. Он талантливый химик. Мое мнение: непризнанный гений. И вот таким авантюрным образом себя реализовал.

Я думаю, что его давно завербовали. Еще когда он работал в Канаде. Одному человеку такой план не придумать. Якобы он даже много лет вел дневники. Вся эта история – большой провал ФСБ. Да, полетели чьи-то головы, но спортсменам от этого не легче.

А коктейль «Дюшес» – это Гришина фишка. Никто на себе не проверял, что будет, если смешать эти наркотики с алкоголем, и как это подействует на спортсмена. Гриша совсем заврался. Сначала говорил, что коктейль надо пить, потом, мол, просто полоскать рот.И почему для мужчин виски, а для женщин – мартини? У человека буйная фантазия, – сказала в интервью "КП" Вяльбе.

«Родченкова сто процентов завербовали. Он однозначно работает с американскими спецслужбами, получает у них зарплату, хорошие деньги. Ему дали бюджет на лабораторию. Просто мы слишком много смотрим кино: представляем себе шпионов в чёрных очках с шифровальным аппаратом. Но и войны бывают разные: информационная, экономическая. Здесь тоже свои рычаги давления. Родченков – инструмент решения политических вопросов.

Вяльбе права, называя ошибкой то, что чиновники допустили такое развитие событий. Она известнейшая спортсменка, тренер, человек, руководитель федерации, который прошёл все круги ада. В отличие от многих, того же Родченкова, она знает эту проблему не понаслышке. И всегда была чистой. Она уверена в своих спортсменах.

Проблема началась, когда мы потеряли темп. Это произошло в 2015 году, когда была эта история с мельдонием, который рекомендовали на тестирование. Мы прозевали момент, потому что никому это было не надо. Но кто именно? Чиновники минспорта? Минздрава? Вряд ли.