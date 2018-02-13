вторник, 13 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Первый спортсмен в Пхенчхане попался на допинге

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: MLADEN ANTONOV/AFP

Офицеры ВАДА провели успешную операцию по поимке нарушителя антидопинговых правил.

21-летний японец Кей Сато, должен был пробежать 5000 метров в соревновании шорт-трекистов, но это ему на Олимпиаде в Пхенчхане сделать не удастся - допинг-проба спортсмена показала наличие запрещенного препарата. Препарат под названием "Ацетасоламид" - виновник всех несчастий запасного эстафетной команды Японии, продается в аптеках Страны восходящего солнца исключительно по рецепту. Сам Сато отметил, что удивлен наличием допинга в его анализах: "Никогда не планировал использование допинга и знаю, что спорт должен быть чистым от допинга. Когда я был травмирован или болен, то внимательно следил за тем, что я ем и пью. Возможно, что не уследил немного и препарат попал в кровь нечаянно."

Тренер сборной Японии также остался шокирован: "Я также удивлен. Кей известен тем, что всегда посещает все антидопинговые семинары, поэтому я не понимаю как в его пробе было обнаружено что-то запрещенное."

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео

Актуально

Читать также

НАВЕРХ