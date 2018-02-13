Первый спортсмен в Пхенчхане попался на допинге

21-летний японец Кей Сато, должен был пробежать 5000 метров в соревновании шорт-трекистов, но это ему на Олимпиаде в Пхенчхане сделать не удастся - допинг-проба спортсмена показала наличие запрещенного препарата. Препарат под названием "Ацетасоламид" - виновник всех несчастий запасного эстафетной команды Японии, продается в аптеках Страны восходящего солнца исключительно по рецепту. Сам Сато отметил, что удивлен наличием допинга в его анализах: "Никогда не планировал использование допинга и знаю, что спорт должен быть чистым от допинга. Когда я был травмирован или болен, то внимательно следил за тем, что я ем и пью. Возможно, что не уследил немного и препарат попал в кровь нечаянно."