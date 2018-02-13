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Фото: ужасное падение российского горнолыжника на трассе в Пхенчхане

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ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Россиянин Павел Трихичев, одним из первых стартовавший в первой части  альпийской комбинации, скоростном спуске, не сумел после полета удержать равновесие и вылетел с трассы.

 Павел Трихичев

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

 Павел Трихичев  

ФОТО: MICHAEL PROBST/AP

 Павел Трихичев

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

К счастью, россиянин травм не получил.

«Я не видел всего своими глазами, потому что это случилось не в моей секции. Он  серьезно упал. Сейчас Павел был первично осмотрен медиками, ничего не сломано, с головой тоже всё хорошо, он всё помнит. Это хорошие новости.

Но какие-то дальнейшие комментарии по его состоянию можно будет сказать спустя несколько часов, когда его осмотрят врачи», – сообщил главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек агентству Р-Спорт.

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

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