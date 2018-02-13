Фото: ужасное падение российского горнолыжника на трассе в Пхенчхане
13 февраля 2018 г., 8:39
Россиянин Павел Трихичев, одним из первых стартовавший в первой части альпийской комбинации, скоростном спуске, не сумел после полета удержать равновесие и вылетел с трассы.
К счастью, россиянин травм не получил.
«Я не видел всего своими глазами, потому что это случилось не в моей секции. Он серьезно упал. Сейчас Павел был первично осмотрен медиками, ничего не сломано, с головой тоже всё хорошо, он всё помнит. Это хорошие новости.
Но какие-то дальнейшие комментарии по его состоянию можно будет сказать спустя несколько часов, когда его осмотрят врачи», – сообщил главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек агентству Р-Спорт.