Третья медаль России: первая в истории бронза в керлинге

Супруги Александр Крушельниский и Анастасия Брызгалова стали первыми из России , кому удалось с момента включения керлинга в программу ОИ, а было это в 1998 году, завоевать медаль. Досадно уступив швейцарцам в полуфинале 5:7 в матче за бронзу Александр и Анастасия уверенно переиграли норвежцев 8:4.

«Мы расслабленно начали турнир, но по его ходу набирали кондиции.

Матч за третье место можно назвать одним из лучших в карьере. Чувствую, что выложился полностью.

Ощущения двойственные — с одной стороны рады бронзе, с другой — очень обидно, что не получилось выиграть медаль более высокого достоинства»,

Сегодня нам помогло то, что мы муж и жена – вместе смогли пережить вчерашнее поражение в полуфинале от швейцарцев и смогли выйти на сегодняшний матч одним целым. Мы знали, что можем выиграть медали, пусть это бронза, но для нас она очень важна.

Возможно, мы во вчерашнем полуфинале могли выиграть, но побеждает сильнейший. Желаем удачи канадцам и швейцарцам в финале, но мы свое забрали», – цитирует Крушельницкого и Брызгаловy sports.ru.