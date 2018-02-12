Россиянка Аввакумова остановилась в шаге от медали

«В Сочи не было столько опыта, к этой Олимпиаде весь сезон шла, подводилась к ней. В этом разница только. Нет, как Касаи не готова долго выступать. Посмотрю по своему состоянию, может быть, сделаю перерыв небольшой, может, закончу, может, не стану заканчивать. Не решила, не обсуждала еще с тренерами. Это тяжелый психологически спорт. От него тоже надо отдыхать.