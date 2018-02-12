понедельник, 12 февраля 2018 г.
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Россиянка Аввакумова остановилась в шаге от медали

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Ирина Аввакумова

ФОТО: Matthias Schrader/AP

Сегодня на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане были разыграны медали в женских прыжках с трамплина. Победу одержала норвежка Марен Лундбю, россиянка Ирина Аввакумова – 4-я.

«В Сочи не было столько опыта, к этой Олимпиаде весь сезон шла, подводилась к ней. В этом разница только. Нет, как Касаи не готова долго выступать. Посмотрю по своему состоянию, может быть, сделаю перерыв небольшой, может, закончу, может, не стану заканчивать. Не решила, не обсуждала еще с тренерами. Это тяжелый психологически спорт. От него тоже надо отдыхать.

Наверное, не хватило ветра встречного в первой попытке, у трех девочек был встречный, а у меня попутный, вот этих пяти-шести метров не хватило. Погода внесла коррективы. Конечно, рассчитывала на тройку, я же нормальный спортсмен. Программа-минимум была – попадание в топ-6. Программа-максимум – в тройку, до максимума не допрыгнула, придется в Пекин ехать», – рассказала Аввакумова агентству "Р-Спорт".

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