Россиянка Аввакумова остановилась в шаге от медали

Сегодня на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане были разыграны медали в женских прыжках с трамплина. Победу одержала норвежка Марен Лундбю, россиянка Ирина Аввакумова – 4-я.
«В Сочи не было столько опыта, к этой Олимпиаде весь сезон шла, подводилась к ней. В этом разница только. Нет, как Касаи не готова долго выступать. Посмотрю по своему состоянию, может быть, сделаю перерыв небольшой, может, закончу, может, не стану заканчивать. Не решила, не обсуждала еще с тренерами. Это тяжелый психологически спорт. От него тоже надо отдыхать.
Наверное, не хватило ветра встречного в первой попытке, у трех девочек был встречный, а у меня попутный, вот этих пяти-шести метров не хватило. Погода внесла коррективы. Конечно, рассчитывала на тройку, я же нормальный спортсмен. Программа-минимум была – попадание в топ-6. Программа-максимум – в тройку, до максимума не допрыгнула, придется в Пекин ехать», – рассказала Аввакумова агентству "Р-Спорт".