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Видео: идеальные болельщицы из Северной Кореи произвели фурор на Олимпиаде

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ФОТО: Scanpix/AFP

Болельщицы из Северной Кореи зажгли на соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Lifter со ссылкой на Stuff.

Внушительная группа поддержки из КНДР заняла практически целый сектор. Болельщицы были одеты в одинаковую форму красного цвета и задали хороший спортивный тон турниру. Многие с удовольствием делали селфи на фоне корейской трибуны.

Делегация 229 болельщиц из Северной Кореи прибыла на Олимпиаду 7 февраля. Болельщицы были включены в состав делегации после специального отбора, включая изучение их семейного происхождения, взглядов, навыков и верности правящей Трудовой партии Кореи.

Следует отметить, что в национальную команду «Армии красавиц» женщин отбирает лично глава государства Ким Чен Ын. Учитывается возраст, фигура и происхождение женщин.

Они должны быть ростом не выше и не ниже 160 см. Должность в команде считается признаком элитарности.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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