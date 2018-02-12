Яркие моменты Олимпиады: смотри, как Мартин Фуркад вписывает свое имя в историю
12 февраля 2018 г., 19:00
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл третье личное олимпийское золото в мужском биатлонном пасьюте.
Выигравший биатлонную гонку преследования Мартен Фуркад взял третью золотую личную медаль Олимпиад и сравнялся с легендарным французским горнолыжником Жан-Клодом Кили. Кили выиграл три золотые медали на ОИ-1968 в Гренобле. Если Фуркад победит еще раз в Пхенчхане, то обойдет Кили и замахнется на рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена, который имеет в своем активе пять золотых медалей ОИ в биатлоне.Яркие моменты Олимпиады: смотри как Мартен Фуркад покоряет рекорды