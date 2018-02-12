После серебряной медали в командном фигурном катании российские спортсмены не смогли в понедельник, 4 февраля подняться выше 15-го места в личных соревнованиях.
Могулист Александр Смышляев не смог отобраться в финал соревнований, заняв итоговое 15-е место.
«Наверное, все началось с середины трассы, где я получил сбой. И шел я неуверенно до второго трамплина. И время прохождения у меня было скромненькое. И приземление. А если ошибка в приземлении, то снижают баллы и за прыжок, и за технику. Могут много рубануть баллов, могут немного. На самом деле, я был готов к любому результату. Мое состояние не очень стабильное в плане колена. Психологически чувствовал себя нормально и на старте, и на трассе. Просто одна ошибка повлекла за собой остальные», – рассказал агентству Р-Спорт Смышляев.
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