понедельник, 12 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

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Россияне на Олимпиаде в понедельник: досадный проигрыш керлингистов в полуфинале, 15-е место в фристайле Галерея и видео

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После серебряной медали в командном фигурном катании российские спортсмены не смогли в понедельник, 4 февраля подняться выше 15-го места в личных соревнованиях.

Могулист Александр Смышляев не смог отобраться в финал соревнований, заняв итоговое 15-е место.

«Наверное, все началось с середины трассы, где я получил сбой. И шел я неуверенно до второго трамплина. И время прохождения у меня было скромненькое. И приземление. А если ошибка в приземлении, то снижают баллы и за прыжок, и за технику. Могут много рубануть баллов, могут немного. На самом деле, я был готов к любому результату. Мое состояние не очень стабильное в плане колена. Психологически чувствовал себя нормально и на старте, и на трассе. Просто одна ошибка повлекла за собой остальные», – рассказал агентству Р-Спорт Смышляев.

Российская пара керлингистов Анастасия Брызгалова - Антон Крушельницкий в первом полуфинале турнира смешанных пар уступили паре из Швейцарии 5:7. Российская пара продолжит турнир поединком с Норвегией за бронзовую награду.

Прошли первые заезды в санях у женщин. Лидирует немка Натали Гайзенбергер, россиянка Екатерина Батурина – 20-я.

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