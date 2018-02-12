Индрек Тобрелутс: "В биатлонном преследовании в голове все время должен работать компьютер"

Тренер сборной Эстонии по биатлону подвел итоги первых двух гонок на Олимпиаде в Пхенчхане.
"Выступление Талихярм -практически безошибочное. Причем даже ее один промах - скорее, досадная случайность. Пуля напопалам зашла в мишень и габарит, но этого было мало, чтобы мишень закрылась. Также благодарен и сервис-мастерам - лыжи Талихярм были готовы просто отлично. Если говорить о мужском спринте, то 36-е место Эрмитса и 41-е Лессинга - приличные результаты. Два промаха в таких ветровых условиях, считаю, абсолютно нормальный показатель. Например у Рене Захкна стрельба из-за ветра и не получилась. Даже у Фуркада и Бо она не вышла."
О перспективах на пасьют: "Посмотрим на ветер. От него зависит многое сейчас. Сейчас он даже сильнее чем накануне. Значит придется работать по ветру, чтобы принимать правильные решения на огневых рубежах. Это будет основной момент гонки - все решится именно в стрельбе. На лыжне, думаю, все собьются в группы и по ветру так и буду ехать. Биатлонистам надо будет принимать все время решения на стрельбе: где-то прицел скорректировать, где-то на флюгеры посмотреть, но чем больше усталость, тем выше фактор ошибки. Однако, в голове у спортсменов все время должен работать компьютер."