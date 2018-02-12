Олимпиада 2018Олимпийские новостиГалерея: премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил олимпийскую деревнюГалерея: премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил олимпийскую деревнюRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать12 февраля 2018 г., 11:30Глава правительства Эстонии получил свою олимпийскую аккредитацию. Ратаса в Пхенчхане встречал глава делегации ЭОК Мартти Раюзимняя олимпиадаОлимпиадa-2018Не проспи Олимпиаду!С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30Программа Новости Видео