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Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс: "Вообще не понимаю, как можно оправданных россиян было не пригласить на Олимпиаду!"

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ФОТО: Kerstin Joensson/AP

Пятикратный чемпион мира, двукратный серебряный призёр Олимпийски игр латвийский скелетонист Мартинс Дукурс признался, что не понимает, почему оправданный Спортивным арбитражным судом россиянин Александр Третьяков не допущен на Игры в Пхeнчхане.

«Я не понимаю, почему, если его оправдали, его здесь нет? Эта тема мне непонятна. Если виновен, то до свидания, хоть на пожизненный срок. А если оправдали — то почему его нет на Олимпиаде?

Считаю ли я его виновным? Мне очень трудно ответить. Это у него надо спрашивать. Видимо, что-то там было, что-то там произошло. Но мне трудно сейчас обсуждать это.

Общались ли мы после этого решения CAS? Особенно нет. Мы даже приветствуем друг друга еле-еле. Не знаю почему. Может быть, он думает, что мы затеяли эту тему. Но и себя надо поставить в нашу ситуацию и тоже посмотреть со стороны. Не так всё красиво выглядит.

Скажу откровенно: я верил в то, что было написано, и в то, что там был такой скандал. Но я сказал: я против такой системы. Если докажут, то виноват, а если не докажут, то это другое дело.

Для меня Россия — это не проблема. Мы вместе тренировались с россиянами, они у нас выросли на базе в Сигулде, мы же 15 лет вместе выступали. Просто обидно, очень обидно" - сказал Дукурс.

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С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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