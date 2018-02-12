Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс: "Вообще не понимаю, как можно оправданных россиян было не пригласить на Олимпиаду!"

Пятикратный чемпион мира, двукратный серебряный призёр Олимпийски игр латвийский скелетонист Мартинс Дукурс признался, что не понимает, почему оправданный Спортивным арбитражным судом россиянин Александр Третьяков не допущен на Игры в Пхeнчхане.
«Я не понимаю, почему, если его оправдали, его здесь нет? Эта тема мне непонятна. Если виновен, то до свидания, хоть на пожизненный срок. А если оправдали — то почему его нет на Олимпиаде?
Считаю ли я его виновным? Мне очень трудно ответить. Это у него надо спрашивать. Видимо, что-то там было, что-то там произошло. Но мне трудно сейчас обсуждать это.
Общались ли мы после этого решения CAS? Особенно нет. Мы даже приветствуем друг друга еле-еле. Не знаю почему. Может быть, он думает, что мы затеяли эту тему. Но и себя надо поставить в нашу ситуацию и тоже посмотреть со стороны. Не так всё красиво выглядит.
Скажу откровенно: я верил в то, что было написано, и в то, что там был такой скандал. Но я сказал: я против такой системы. Если докажут, то виноват, а если не докажут, то это другое дело.
Для меня Россия — это не проблема. Мы вместе тренировались с россиянами, они у нас выросли на базе в Сигулде, мы же 15 лет вместе выступали. Просто обидно, очень обидно" - сказал Дукурс.