Галерея: yроженка Таллинна Наталья Забияко стала серебряной призеркой Олимпиады

Олимпийское серебро принесет Наталье Забияко почти 60 000 евро.
В командных соревнованиях фигуристов сборная Олимпийских атлетов России заняла второе место. Весомый вклад в завоевание награды внесла и пара Наталья Забияко - Александр Энберт, которые в произвольной программе заняли третье место, проиграв всего пять баллов итальянской паре Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек.
Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер высоко оценила прокат программы Забияко - Энберт: "Я довольна тем, как откатались ребята. Они выполнили ту задачу, которую мы перед ними поставили. Выступили на максимуме. В тактических целях облегчили один элемент. Плюс Наташа споткнулась в одном из эпизодов, но это случайная ошибка".
Партнер Натальи, Александр Энберт заявил: «Выступлением довольны, эмоции исключительно положительные. Рады, что сделали все, что хотели. Катали свободно и раскованно, и не поддались грузу ответственности.
Сделали сальхов двойной, а не тройной. Это единственный прыжок, в котором мы не уверены на 100 процентов. Но сделаем его в произвольном прокате индивидуальных соревнований».
Пара Забияко - Энберт стартует также и в индивидуальных соревнованиях спортивных пар. Трансляцию программ в спортивных парах покажет в прямом эфире Rus.Postimees.