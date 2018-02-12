понедельник, 12 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

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Галерея: yроженка Таллинна Наталья Забияко стала серебряной призеркой Олимпиады

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Олимпийское серебро принесет Наталье Забияко почти 60 000 евро.

В командных соревнованиях фигуристов сборная Олимпийских атлетов России заняла второе место. Весомый вклад в завоевание награды внесла и пара Наталья Забияко - Александр Энберт, которые в произвольной программе заняли третье место, проиграв всего пять баллов итальянской паре Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек.

Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер высоко оценила прокат программы Забияко - Энберт: "Я довольна тем, как откатались ребята. Они выполнили ту задачу, которую мы перед ними поставили. Выступили на максимуме. В тактических целях облегчили один элемент. Плюс Наташа споткнулась в одном из эпизодов, но это случайная ошибка".

Партнер Натальи, Александр Энберт заявил: «Выступлением довольны, эмоции исключительно положительные. Рады, что сделали все, что хотели. Катали свободно и раскованно, и не поддались грузу ответственности.

Сделали сальхов двойной, а не тройной. Это единственный прыжок, в котором мы не уверены на 100 процентов. Но сделаем его в произвольном прокате индивидуальных соревнований».

Пара Забияко - Энберт стартует также и в индивидуальных соревнованиях спортивных пар. Трансляцию программ в спортивных парах покажет в прямом эфире Rus.Postimees.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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