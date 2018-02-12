Канадский фигурист Скотт Мойр, выступающий в паре с Тессой Виртью, поделился эмоциями от завоевания золота в командном турнире на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Мы верили в себя. Мы гордимся энергией, с которой выступали здесь, она помогла нам выиграть золото. После Олимпиады в Сочи у нас остался горький осадок. Мы четыре года жаждали золота. Сейчас ощущения прекрасные.

Мы гордимся друг другом. Так здорово быть частью команды. В канадском фигурном катании было много великих спортсменов, когда командных соревнований ещё не существовало. Мы словно стоим на плечах этих чемпионов"

Согласна с партнером и Тессой Виртью: «Есть нечто невероятно особенное, когда катаешься у бортика, за которым все сидят в красно-белом, и ты ощущаешь поддержку партнёров по команде. Энергетика просто невероятная. Но здесь и уникальное давление. Когда ты выступаешь, то не хочешь подвести команду. Мы поддерживали друг друга и до конца были благодарны друг другу за это»

Рад завоеванной бронзе и Нэтан Чен: «Я так горжусь всеми членами нашей команды. Я выступил не лучшим образом, но ребята поддержали меня. Мы завоевали бронзу, и это поразительно. Я с нетерпением жду личных соревнований, но сейчас хочу навсегда запомнить этот момент»

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, поделилась мнением об Алине Загитовой, которая помогла российской команде завоевать серебряную медаль в командных соревнованиях: «Алина — большая молодец. В 15 лет выйти на олимпийский лёд и не дрогнуть — это многого стоит. Пусть ей не так много лет, но она уже достаточно опытный человек и всё осознаёт. Хочу сказать ей большое спасибо и пожелать удачи в личном зачёте»