понедельник, 12 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Российские спортсмены о серебре в командных соревнованиях: "Знали, что все будет хорошо!" Галерея!

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Комментарии призеров ОИ-2018 в командном фигурном катании.

Канадский фигурист Скотт Мойр, выступающий в паре с Тессой Виртью, поделился эмоциями от завоевания золота в командном турнире на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Мы верили в себя. Мы гордимся энергией, с которой выступали здесь, она помогла нам выиграть золото. После Олимпиады в Сочи у нас остался горький осадок. Мы четыре года жаждали золота. Сейчас ощущения прекрасные.

Мы гордимся друг другом. Так здорово быть частью команды. В канадском фигурном катании было много великих спортсменов, когда командных соревнований ещё не существовало. Мы словно стоим на плечах этих чемпионов"

Согласна с партнером и Тессой Виртью: «Есть нечто невероятно особенное, когда катаешься у бортика, за которым все сидят в красно-белом, и ты ощущаешь поддержку партнёров по команде. Энергетика просто невероятная. Но здесь и уникальное давление. Когда ты выступаешь, то не хочешь подвести команду. Мы поддерживали друг друга и до конца были благодарны друг другу за это»

Рад завоеванной бронзе и Нэтан Чен: «Я так горжусь всеми членами нашей команды. Я выступил не лучшим образом, но ребята поддержали меня. Мы завоевали бронзу, и это поразительно. Я с нетерпением жду личных соревнований, но сейчас хочу навсегда запомнить этот момент»

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, поделилась мнением об Алине Загитовой, которая помогла российской команде завоевать серебряную медаль в командных соревнованиях: «Алина — большая молодец. В 15 лет выйти на олимпийский лёд и не дрогнуть — это многого стоит. Пусть ей не так много лет, но она уже достаточно опытный человек и всё осознаёт. Хочу сказать ей большое спасибо и пожелать удачи в личном зачёте»

Не скрывала радости и фигуристка Екатерина Боброва, быступающая в паре с Дмитрием Соловьевым: «Для нас было очень важно почувствовать лёд, зрителей. Думаю, нам будет проще выступать в личном первенстве. Плюс сейчас мы едем на сборы, где немного освободим голову. Я молилась за Женю после своего проката, мы с ней очень близки. Когда катались Наташа с Сашей, думала: «Всё будет хорошо». Завтра мы снова улетаем в Японию. Будем приводить себя в порядок, тренироваться, чтобы на личном первенстве показать максимум. Нам есть куда расти. Каково это — быть медалистом без флага? Мы очень рады серебру. Это круто! У нас молодая команда, но мы все справились. Горжусь быть капитаном! Расскажу о забавном моменте. Во второй половине программы по задумке слепая девушка прозревает, поэтому я показываю пальцем на Диму. А так сложилось, что палец указал в сторону команды. Они все начали мне махать, это было так здорово! Я от эмоций даже лёд зубцом задела»

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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