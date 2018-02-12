Российский скелетонист: "С нами не здороваются американцы и британцы? Да пошли они все в задницу!"
12 февраля 2018 г., 10:30
Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал об общении с иностранными спортсменами на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.
"Нормально общаемся со латвийскими скелетонистами Дукурсами. Американцы? Американцы... Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в жопу. Дорогу я и не переходил да и не было ничего такого. Просто они политически против нас настроены. Юниоры здоровались, а вот эти, на Кубке мира – нет. Ну и ладно. Мне без разницы" – заявил Трегубов.