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Российский скелетонист: "С нами не здороваются американцы и британцы? Да пошли они все в задницу!"

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Никита Трегубов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал об общении с иностранными спортсменами на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.

"Нормально общаемся со латвийскими скелетонистами Дукурсами. Американцы? Американцы... Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в жопу. Дорогу я и не переходил да и не было ничего такого. Просто они политически против нас настроены. Юниоры здоровались, а вот эти, на Кубке мира – нет. Ну и ладно. Мне без разницы" – заявил Трегубов.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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