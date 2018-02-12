"Конечно, как любая другая аккредитованная лаборатория, мы должны были сообщать о положительных допинг-пробах – 1-2 процента от общего числа. Но, с другой стороны, мы должны были защищать сборную России, и конечной целью были победы на чемпионатах мира и Олимпиадах, в том числе в Сочи-2014. Это все та же концепция, что идет с советских времен. Всего золотых медалей на допинге россияне завоевали пять. В биатлоне, лыжах, бобслее и скелетоне" - сказал Родченков

Информатор упомянул и о части лаборатории в Сочи, в которую никто не имел доступ, кроме агентов ФСБ.

По его словам, осуществлять деятельность по подмене допинг-проб через отверстие в стене лаборатории ему помогал сотрудник ФСБ, который в дневное время играл роль сантехника. Ночью происходили махинации с пробами. Отверстие, располагавшееся рядом с полом, было закрыто ящиком, поэтому никто из других работников лаборатории не мог его видеть.

Поведал Родченков и о давлении, которое на него оказывали российские власти:

«В России меня пытались шантажировать, угрожать мне. Они заставили меня лгать о моей сестре. «Иначе ты сядешь в тюрьму», – говорили мне. Я ударил себя ножом в грудь. Виталий Мутко докладывал Путину, они знакомы с начала 90-х годов, когда жили в Петербурге. Я верю, что Путин все знал. Более того, Мутко говорил мне, что Путин постоянно тревожится насчет того, как идет подготовка к Сочи, есть ли у нас какие-то проблемы, нужно ли нам что-то. Путин говорит, что я лжец? Я не лжец. Я не говорил правду, когда был в России, но приехав в США, говорю правду», – сказал Родченков.

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением насчет экс-главы Московской лаборатории Григория Родченкова.

«Но кто-то же Родченкова на работу брал, правда? Если бы у этого человека была хоть капля совести и чести, он завтра бы застрелился. Но вот не стреляется никто. А на спортсменах нет вины.

Вообще, все в этой истории выглядит непрофессионально. Я, вы знаете, прежде всего уважаю профессионалов. Если ты кэгэбэшник, будь хорошим кэгэбэшником. Почему выпустили Родченкова? Сейчас он сидит в Лос-Анджелесе под охраной ФБР. А должен сидеть здесь под контролем ФСБ. Он преступник.

И весь знаменитый доклад Макларена о допинге построен только на его показаниях, – на свидетельстве человека, который нечист на руку.