Легенда мирового биатлона, бывший главный тренер сборной России и президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в сверхкритическом тоне высказался о работе тренерского штаба биатлонной сборной как в сезоне, так и на Олимпиаде.
В Кубке мира россияне завоевали только три медали в 36 гонках, а с учетом Олимпиады количество безмедальных стартов может увеличиться еще на 10 гонок. Однако россияне не просто не попадают на подиум - они все дальше и дальше откатываются по протоколу вниз. Так, Антон Бабиков вчера в спринте завоевал 57-е место, а Матвей Елисеев не попал в пасьют, став 83-м.
«Загурского (главный ренер сбороной России по биатлону - прим. rus.postimees) гнать в шею. Сколько лет уже гоним? В каком качестве его можно применить? Водитель? Грузчик? Он представляет науку всю карьеру. Где его наука? Где все наработки? Стрельбища и трассы у нас одни и те же. У нас ничего нет.
А президент Кравцов сейчас вообще скрылся куда-то. Судя по той конкуренции, которая сейчас есть, и в каком состоянии Бабиков, должно произойти чудо, чтобы мы взяли медаль. Управление федерацией на нуле. Майгурова, Барнашова я близко не допускал. Последний вообще, по моей информации, сейчас лечит зубы в Омске. Хочу обратиться к доктору: «Доктор, вырвите ему все зубы». Кравцову, как и Кущенко, я все говорил. Мы твердо шли к этому результату, который есть сейчас. В 2009 году мы выступили нормально, в 2010-м неплохо. Я ушел в октябре 2009-го, но подготовку-то вела старая команда. К чему мы пришли? С кого спросить? Путин извинился перед спортсменами за то, что страна не могла им помочь. Надо извиняться не за это, а за то, что назначено безграмотное руководство спорта. Я предполагал, что Бабиков зацепится за двадцатку. Гросс сказал, что они разбежались к Играм. Куда? Что они показали? Я просил Кравцова, чтобы Бабиков не стартовал в Антерсельве. После этого он вообще встал.Я говорил этим болванам, что, когда работали профессионалы, всё было хорошо. Федерацию возглавлял призёр двух Олимпиад. Развалили всё. Их всех надо призвать к ответственности. Коля Круглов тоже редкий подонок. Когда дисквалифицировали Ахатову, Юрьеву и Ярошенко, он с огромным багажом нёсся с 17-го этажа, находясь в Пхёнчхане как раз. Он сбежал, сел в такси, проехал 500 километров и улетел. А сегодня его приглашают комментировать.
Люди абсолютно без совести. Они должны никуда не показываться. Кущенко у нас лучший менеджер. Он подонок и прохвост. Это наша болезнь», – сказал Тихонов.