А президент Кравцов сейчас вообще скрылся куда-то. Судя по той конкуренции, которая сейчас есть, и в каком состоянии Бабиков, должно произойти чудо, чтобы мы взяли медаль. Управление федерацией на нуле. Майгурова, Барнашова я близко не допускал. Последний вообще, по моей информации, сейчас лечит зубы в Омске. Хочу обратиться к доктору: «Доктор, вырвите ему все зубы». Кравцову, как и Кущенко, я все говорил. Мы твердо шли к этому результату, который есть сейчас. В 2009 году мы выступили нормально, в 2010-м неплохо. Я ушел в октябре 2009-го, но подготовку-то вела старая команда. К чему мы пришли? С кого спросить? Путин извинился перед спортсменами за то, что страна не могла им помочь. Надо извиняться не за это, а за то, что назначено безграмотное руководство спорта. Я предполагал, что Бабиков зацепится за двадцатку. Гросс сказал, что они разбежались к Играм. Куда? Что они показали? Я просил Кравцова, чтобы Бабиков не стартовал в Антерсельве. После этого он вообще встал.Я говорил этим болванам, что, когда работали профессионалы, всё было хорошо. Федерацию возглавлял призёр двух Олимпиад. Развалили всё. Их всех надо призвать к ответственности. Коля Круглов тоже редкий подонок. Когда дисквалифицировали Ахатову, Юрьеву и Ярошенко, он с огромным багажом нёсся с 17-го этажа, находясь в Пхёнчхане как раз. Он сбежал, сел в такси, проехал 500 километров и улетел. А сегодня его приглашают комментировать.