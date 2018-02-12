Ветер срывает Олимпиаду: перенесли слалом, под угрозой гонки преследования в биатлоне
12 февраля 2018 г., 8:11
Биатлонные гонки преследования на Олимпиаде-2018 могут быть перенесены из-за шквального ветра.
Накануне также были перенесены соревнования в скоростном спуске у мужчин. Ожидается, что сильные ветра продлятся в Корее до 14 февраля.
Женский гигантский слалом состоится 15 февраля.
Сегодня в Пхенчхане должны состояться пасьюты у женщин и мужчин. Первая гонка запланирована на 12.10 по таллиннскому времени, вторая – на 14.00. Однако из-за погодных условий старт может быть перенесен. Окончательное решение примет Международный союз биатлонистов.