понедельник, 12 февраля 2018 г.
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Елена Вяльбе

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Ветер срывает Олимпиаду: перенесли слалом, под угрозой гонки преследования в биатлоне

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ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP

Биатлонные гонки преследования на Олимпиаде-2018 могут быть перенесены из-за шквального ветра.

Накануне также были перенесены соревнования в скоростном спуске у мужчин. Ожидается, что сильные ветра продлятся в Корее до 14 февраля.

Женский гигантский слалом состоится 15 февраля.

Сегодня в Пхенчхане должны состояться пасьюты у женщин и мужчин. Первая гонка запланирована на 12.10 по таллиннскому времени, вторая – на 14.00. Однако из-за погодных условий старт может быть перенесен. Окончательное решение примет Международный союз биатлонистов.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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