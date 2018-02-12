Вторая медаль России - серебро в командном фигурном катании

Завершились соревнования в командном фигурном катании. Сборная ОАР заняла вслед за канадцами второе место.
Сначала на лед вышли мужчины, представив произвольную программу. Первенствовал канадец Патрик Чан, второе место занял россиянин Михаил Коляда. Затем танцевальные парты представили свои программы. Первыми стали канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – третьи. В заключительном виде соревновались женщины. Здесь победила россиянка Алина Загитова.
В составе российской команды выступали одиночник Михаил Коляда (3 очка в короткой, 9 – в произвольной), пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов (короткая программа, 10 очков) и Наталья Забияко – Александр Энберт (произвольная, 8 очков), танцевальный дуэт Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (короткий танец – 8, произвольный – 8), по 10 очков принесли фигуристки Евгения Медведева (короткая программа) и Алина Загитова (произвольная программа).
Евгения Медведева: «Я скажу прямо – быть серебряным призером зимних Олимпийских игр – это круто. Потому что мы все проделали огромную работу, мы шли к этой Олимпиаде долгое время, было много препятствий у нашей сборной, с которыми мы боролись, и мы справились. Каждый выложился по полной, сделал свой максимум, и эти усилия не пропали даром. Для многих это самая первая Олимпиада и бесценный опыт работы в команде. У нас было много неолимпийских командных соревнований, но здесь это совершенно другой старт и непередаваемые эмоции. Мы ехали, чтобы почувствовать магию Олимпиады, и она действительно есть. Мы ее создаем сами, поддерживая друг друга»
Алина Загитова: «Выступила хорошо, прокатом довольна, очень рада. Я на тренировках все делала хорошо, почему же я не могу этого делать на соревнованиях? Меня очень поддерживали, это так приятно. Болельщики кричали «Россия! Россия!», несмотря на то, что нам не разрешили представлять страну. Зрителям не запрещали выносить российские флаги, кричать. Сейчас по отношению к нам настроены не очень хорошо. Несмотря на то, что за нами бдительно следят, все требования МОК мы выполняем. А еще во время этих соревнований мы очень сплотились с Медведевой. Ничего еще не доказано. Вся борьба впереди. Теперь мы поедем в Японию на сбор и вернемся. Теперь надо настроиться на личный турнир. Это очень важно. Все начнется с начала».
Командный турнир
Итоговое положение
1. Канада – 73 очка
2. Россия – 66
3. США – 62